Найбільш поппулярна у мене з серпня розстрочка на 12 місяців. Як відчував кінець цієї програми
P.S. Й за неї вже сплачено 6% при активації.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 22:14
Найбільш поппулярна у мене з серпня розстрочка на 12 місяців. Як відчував кінець цієї програми
P.S. Й за неї вже сплачено 6% при активації.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 24 жов, 2018 23:12
Думал глюк оказалась фича!
От оф.Преда ответ уже получил.
Пишу другим в назидание.
Появилась лишняя гривня.
Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.
смс о снятии была, операция проведена,статус стоит "зеленым".
(До сих пор горит. У меня даже есть мемориальный ордер с печатью отделения.)
Занялся своими делами.
Через 20 дней несу еще гривню в Альфу.
И вот радость!!
На доходном сейфе денег нет, они на карте.
А следовательно % нет!
Озвучили "типа овердрафт" и деньги вернулись,
но ни уведомления ничего другого не было.
"Тупо кинули. Бандиты потомушто!"
При п2п они подобное и раньше делали.
Но в с случае п2п деньга с опозданием 1-2 дня зачисляется.
И какая то логика в этом есть.
А в моем случае гроши в кассе по факту уже лежали.
Утомился я быть оленем в этом банке.
Не радует! Печалит раз за разом.
Уйду я от них.
Додано: Сер 24 жов, 2018 23:18
и вам добрый день - тут уже это мусолили неизвестно сколько. Вы не дождавшись проводки кинули. Кидайте на сбер - там и процент выше и не снимут при тех.овере и снять с него можно без карты...
Додано: Сер 24 жов, 2018 23:26
ol_zy
а 14 дней?
Я колхозник. У меня "то свекла заколосилась,то корова опоросилась"
Принес излишек гривны "УБАНКУ".
Не какими то новомодными переводами p2p.
А тупо наследив навозом в отделении и сдал в кассу.
Сделал все как обещала реклама. А процентов ек!!
В итоге пополнил свой словарный запас словом "овердрафт"
и очень нужной информацией о "ФОРУМЕ", где все "ПОТЕРЛИ-перетерли".
Додано: Сер 24 жов, 2018 23:56
А зачем вы через терминал пополнили?
Нужно было без использования карты в кассе.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 25 жов, 2018 00:19
Re: Альфа-Банк
Я то все понимаю. Но на нас ориентироватся банку не стоит.
Основной заработок на "колхознике"
А его поток сознания я изобразил.
"Колхозеик" имея на руках мемориальный ордер о внесении средств на доходный сейф
мягко говоря недоумевает:
Я гроши поклав? Поклав!!! Вот цидуля!!
Хто такий ОВЕРДРАФТ? Друг ВАльцмана? Це вин мой гроши поцюпав?
А не является ли мемориальный ордер основанием для подачи в суд
как нарушение прав потребителя?
Со следующей даты, от дня документа, должны капать проценты.
А они не капают.
Виноват какой то "внутренний регламент" банка.
Суд не защитит пересичного?
Понятно что свинорылу в "калашном суде" делать нечего
Додано: Чет 25 жов, 2018 00:23
Re: Альфа-Банк
Додано: Чет 25 жов, 2018 00:31
Re: Альфа-Банк
Не защитит. Ведь "колхозник" подписал ДКБО, а там есть право у банк гасить овердрафт по карте с субчсета дох. сейф.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 25 жов, 2018 00:31
Овер есть, но по нему ставка 0%.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 25 жов, 2018 00:38
Re: Альфа-Банк
Есть сомнения в подписи самого ДКБО.
Скоре ставили подпись о согласии с ДКБО размещенным на сайте.
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