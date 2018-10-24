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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6280628162826283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 22:14

  Квесторе_поверніться написав:
  proftpd66 написав:до 09.11.2018 можно еще успеть оформить бесплатную на 3 месяца?
ИЛИ с 09.11.2018 ВСЕ рассрочки будут платными, в том числе существующие рассрочки будут платные??

Існуючі 3 міс. на старих умовах.
Найбільш поппулярна у мене з серпня розстрочка на 12 місяців. Як відчував кінець цієї програми :(
P.S. Й за неї вже сплачено 6% при активації.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:12

Думал глюк оказалась фича!
От оф.Преда ответ уже получил.
Пишу другим в назидание.

Появилась лишняя гривня.
Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.
смс о снятии была, операция проведена,статус стоит "зеленым".
(До сих пор горит. У меня даже есть мемориальный ордер с печатью отделения.)


Занялся своими делами.
Через 20 дней несу еще гривню в Альфу.
И вот радость!!
На доходном сейфе денег нет, они на карте.
А следовательно % нет!

Озвучили "типа овердрафт" и деньги вернулись,
но ни уведомления ничего другого не было.

"Тупо кинули. Бандиты потомушто!"

При п2п они подобное и раньше делали.
Но в с случае п2п деньга с опозданием 1-2 дня зачисляется.
И какая то логика в этом есть.

А в моем случае гроши в кассе по факту уже лежали.

Утомился я быть оленем в этом банке.
Не радует! Печалит раз за разом.
Уйду я от них.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:18

  BigMan написав:Думал глюк оказалась фича!
От оф.Преда ответ уже получил.
Пишу другим в назидание.

Появилась лишняя гривня.
Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.
смс о снятии была, операция проведена,статус стоит "зеленым".
(До сих пор горит. У меня даже есть мемориальный ордер с печатью отделения.)


Занялся своими делами.
Через 20 дней несу еще гривню в Альфу.
И вот радость!!
На доходном сейфе денег нет, они на карте.
А следовательно % нет!

Озвучили "типа овердрафт" и деньги вернулись,
но ни уведомления ничего другого не было.

"Тупо кинули. Бандиты потомушто!"

При п2п они подобное и раньше делали.
Но в с случае п2п деньга с опозданием 1-2 дня зачисляется.
И какая то логика в этом есть.

А в моем случае гроши в кассе по факту уже лежали.

Утомился я быть оленем в этом банке.
Не радует! Печалит раз за разом.
Уйду я от них.

и вам добрый день - тут уже это мусолили неизвестно сколько. Вы не дождавшись проводки кинули. Кидайте на сбер - там и процент выше и не снимут при тех.овере и снять с него можно без карты...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:26

ol_zy

а 14 дней?

Я колхозник. У меня "то свекла заколосилась,то корова опоросилась"
Принес излишек гривны "УБАНКУ".
Не какими то новомодными переводами p2p.
А тупо наследив навозом в отделении и сдал в кассу.
Сделал все как обещала реклама. А процентов ек!!

В итоге пополнил свой словарный запас словом "овердрафт"
и очень нужной информацией о "ФОРУМЕ", где все "ПОТЕРЛИ-перетерли".
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:56

  BigMan написав:ol_zy

а 14 дней?

Я колхозник. У меня "то свекла заколосилась,то корова опоросилась"
Принес излишек гривны "УБАНКУ".
Не какими то новомодными переводами p2p.
А тупо наследив навозом в отделении и сдал в кассу.
Сделал все как обещала реклама. А процентов ек!!

В итоге пополнил свой словарный запас словом "овердрафт"
и очень нужной информацией о "ФОРУМЕ", где все "ПОТЕРЛИ-перетерли".

А зачем вы через терминал пополнили?
Нужно было без использования карты в кассе.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 00:19

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:А зачем вы через терминал пополнили?
Нужно было без использования карты в кассе.


Я то все понимаю. Но на нас ориентироватся банку не стоит.
Основной заработок на "колхознике"
А его поток сознания я изобразил.

"Колхозеик" имея на руках мемориальный ордер о внесении средств на доходный сейф
мягко говоря недоумевает:
Я гроши поклав? Поклав!!! Вот цидуля!!

Хто такий ОВЕРДРАФТ? Друг ВАльцмана? Це вин мой гроши поцюпав?

А не является ли мемориальный ордер основанием для подачи в суд
как нарушение прав потребителя?
Со следующей даты, от дня документа, должны капать проценты.
А они не капают.
Виноват какой то "внутренний регламент" банка.
Суд не защитит пересичного?

Понятно что свинорылу в "калашном суде" делать нечего :)
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 00:23

Re: Альфа-Банк

  BigMan написав:Хто такий ОВЕРДРАФТ? Друг ВАльцмана? Це вин мой гроши поцюпав?


Были же терки о отсутствии овердрафта по пакетным картам?
Пополнялась Платина
(естесно по бину нифига не платина)
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 00:31

Re: Альфа-Банк

  BigMan написав:Виноват какой то "внутренний регламент" банка.
Суд не защитит пересичного?

Не защитит. Ведь "колхозник" подписал ДКБО, а там есть право у банк гасить овердрафт по карте с субчсета дох. сейф.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 00:31

  BigMan написав:
  BigMan написав:Хто такий ОВЕРДРАФТ? Друг ВАльцмана? Це вин мой гроши поцюпав?


Были же терки о отсутствии овердрафта по пакетным картам?
Пополнялась Платина
(естесно по бину нифига не платина)

Овер есть, но по нему ставка 0%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 00:38

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  BigMan написав:Виноват какой то "внутренний регламент" банка.
Суд не защитит пересичного?

Не защитит. Ведь "колхозник" подписал ДКБО, а там есть право у банк гасить овердрафт по карте с субчсета дох. сейф.

Есть сомнения в подписи самого ДКБО.

Скоре ставили подпись о согласии с ДКБО размещенным на сайте.
BigMan
 
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