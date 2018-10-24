В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".
Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.