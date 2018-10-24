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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6281628262836284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 02:45

  BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.

В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".

Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 04:10

  clientage написав:
  slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf

Отак прикинул на скорую руку:
макс 2мес (2я РД) до начисления первого взноса, +25 на погашение... т.е. вот в этом их примере их ПДФки мин. выходит дето под 17,28% годовых, а макс. под 19,94% ота туцРассрочка. Ну мож 2..3% КБ еще отминусуются
Я так понимаю Альфа ожидает в Неньке вот-вот появления депо под 20..21% :mrgreen: :mrgreen:

Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:06

с Альфой от скуки не умрЁшь!

  Sagittarius написав:
  BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.

В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".

Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.

Все наоборот :!:
Именно офлайн-пополнение обеспечивает проводку по картсчету текущим оперднем, а онлайн-пополнение обеспечивает онлайн доступность средств для оплаты картой, а сама проводка по счету проходит на сл. пердень. В ДохСейф гроши мона класть тока после проведения по счету!
Есть еще и Сбер, который с грн. работает в онлайн :idea:
На банкоматах Альфы висят бамажки, шо пополнять через кешин мона тока БЕЗ карты (т.е. нуна ввести будет номер карты руцями!), это и есть ОФлайн-пополнение через АТМ, которое и гарантирует нормальную работу ДохСейфа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:12

Re: Альфа-Банк

  anikola13 написав:Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

Антирестный вариант т.н. грейса-62 :)
Щас Адка берет РАЗОВУЮ комисс при оформлении Рассрочки. С 9го разовой (наверное?) не будет, но будет ежемесячная 8) В крайнем случае Пляка дорисует... уточнение :mrgreen:
Но чот я устал от выбрыков Алки, мож замуж её выдать, шоли :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:50

  BigMan написав:ol_zy

а 14 дней?

Я колхозник. У меня "то свекла заколосилась,то корова опоросилась"
Принес излишек гривны "УБАНКУ".
Не какими то новомодными переводами p2p.
А тупо наследив навозом в отделении и сдал в кассу.
Сделал все как обещала реклама. А процентов ек!!

В итоге пополнил свой словарный запас словом "овердрафт"
и очень нужной информацией о "ФОРУМЕ", где все "ПОТЕРЛИ-перетерли".

14 дней - это при снятии налички со сбера, перевод назад на карту и снятие с карты работает без 14 дней.
ol_zy
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