BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал. Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге. Проверил статус операции. Порядочек.
В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".
Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.
Отак прикинул на скорую руку: макс 2мес (2я РД) до начисления первого взноса, +25 на погашение... т.е. вот в этом их примере их ПДФки мин. выходит дето под 17,28% годовых, а макс. под 19,94% ота туцРассрочка. Ну мож 2..3% КБ еще отминусуются Я так понимаю Альфа ожидает в Неньке вот-вот появления депо под 20..21%
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал. Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге. Проверил статус операции. Порядочек.
В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".
Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.
Все наоборот Именно офлайн-пополнение обеспечивает проводку по картсчету текущим оперднем, а онлайн-пополнение обеспечивает онлайн доступность средств для оплаты картой, а сама проводка по счету проходит на сл. пердень. В ДохСейф гроши мона класть тока после проведения по счету! Есть еще и Сбер, который с грн. работает в онлайн На банкоматах Альфы висят бамажки, шо пополнять через кешин мона тока БЕЗ карты (т.е. нуна ввести будет номер карты руцями!), это и есть ОФлайн-пополнение через АТМ, которое и гарантирует нормальную работу ДохСейфа
anikola13 написав:Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
Антирестный вариант т.н. грейса-62 Щас Адка берет РАЗОВУЮ комисс при оформлении Рассрочки. С 9го разовой (наверное?) не будет, но будет ежемесячная В крайнем случае Пляка дорисует... уточнение Но чот я устал от выбрыков Алки, мож замуж её выдать, шоли
Я колхозник. У меня "то свекла заколосилась,то корова опоросилась" Принес излишек гривны "УБАНКУ". Не какими то новомодными переводами p2p. А тупо наследив навозом в отделении и сдал в кассу. Сделал все как обещала реклама. А процентов ек!!
В итоге пополнил свой словарный запас словом "овердрафт" и очень нужной информацией о "ФОРУМЕ", где все "ПОТЕРЛИ-перетерли".
14 дней - это при снятии налички со сбера, перевод назад на карту и снятие с карты работает без 14 дней.