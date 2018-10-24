IMPRINTER написав:

Alfa_Bank написав: 2XL написав: Вы мне ответили, я выделил два момента :

а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;

б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.

Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.

Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста. Вы мне ответили, я выделил два момента :а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста.

2XL, доброе утро.

Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено. 2XL, доброе утро.Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено.

но вы признаете факт того, что если мне звонят с неизвестного мне номера и хотят узнать мои данные в т.ч. кодовое слово у меня есть все основания, чтобы этого человека послать на три буквы ... вот вам щас позвонят с обычного мобильного номера, даже не с городского, который можно вбить в гугл и проверить по какой то ссылке - зрасти я с альфа банка - скажите ваш паспорт код кодовое слово прописку ... как вы это воспримите? как отличить сотрудника банка звонящего с левого номера и мошенника, который таким образом хочет выведать конфиденциальную информацию ...в таком случае надо иметь два разных кодовых слова - на случай если Клиент звонит в Банк и Банк если звонит клиенту. Тогда я должен спросить - скажите пароль.