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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6282628362846285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:46

  Vorlon написав:
  clientage написав:Антирестный вариант т.н. грейса-62

И что тут интересного? Не проще ли воспользоваться картой с полноценным грейсом, без всяких абонплат в РКО и прочих подводных камней (ТАС, Моно)?

Трудно вам возразить
Но у Таси трудно заполучить нормальный лимит (10..20К)
У Мони жлобские заморочки с какой рентабельностью его бреют на кэшбэк
Вот у Идеи абонка более чем в 2 раза меньше, но категории КБ замысловатые :wink:
А Фарсик скоро наверное и сам запутается в КБ-графике и какие комис введены, а какие отменены.
А ваащето, карты разные нуДны, карты всякие ваДны :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:49

Кеш'ю

Нарешті пані Алла повернула мені гроші за покупку. :P Друга доба після списання по рахунку.
ЗображенняЗображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:32

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  2XL написав:Вы мне ответили, я выделил два момента :
а) банк отказывается выполнить изменение персональных данных согласно заявлению;
б) вопрос о данной процедуре В ДАЛЬНЕЙШЕМ находится на рассмотрении.
Первое меня не устраивает, второе в перспективе на данный момент мало волнует.
Если я понял не правильно - поправьте меня пожалуйста.

2XL, доброе утро.
Ни один из сотрудников не может нарушить существующую на данный момент процедуру смены финансового номера, которая была установлена по требованиям СБ банка. Поэтому, заявление на смену номера без прохождения дальнейшей идентификации в телефонном режиме не может быть удовлетворено.


но вы признаете факт того, что если мне звонят с неизвестного мне номера и хотят узнать мои данные в т.ч. кодовое слово у меня есть все основания, чтобы этого человека послать на три буквы ... вот вам щас позвонят с обычного мобильного номера, даже не с городского, который можно вбить в гугл и проверить по какой то ссылке - зрасти я с альфа банка - скажите ваш паспорт код кодовое слово прописку ... как вы это воспримите? как отличить сотрудника банка звонящего с левого номера и мошенника, который таким образом хочет выведать конфиденциальную информацию ...

в таком случае надо иметь два разных кодовых слова - на случай если Клиент звонит в Банк и Банк если звонит клиенту. Тогда я должен спросить - скажите пароль.

не пойму в чем сыр бор. офпред же сразу сказала что ситуация не однозначна и ответственный отдел сказал подумает как решить проблему. полномочия офпреда на данном этапе закончились - она нас услышала и донесла суть проблемы до ответственных лиц. и пока СБ не изменит процедуру смены фин номера ни один сотрудник не отступит от нее как бы клиенты не возмущались. кто хочет получить депремирование.
mephala
 
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