вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?
ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19
вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?
ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23
Моно
Насчёт 62 дней - надо пробовать. Если пройдёт - то ещё потрепыхаемся
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