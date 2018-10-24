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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6283628462856286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19

  Vorlon написав:
  mephala написав:врядли. все равно дешевле чем у конкурентов.

На 0,1% в месяц? Не смешите... Вы будете пользоваться такой рассрочкой, только честно?

вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?

ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23

  mephala написав:
  Vorlon написав:
  mephala написав:врядли. все равно дешевле чем у конкурентов.

На 0,1% в месяц? Не смешите... Вы будете пользоваться такой рассрочкой, только честно?

вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?

ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.

Моно
Насчёт 62 дней - надо пробовать. Если пройдёт - то ещё потрепыхаемся :)
curiousobro
 
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  #<1 ... 6283628462856286
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