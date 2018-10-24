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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6283628462856286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19

  Vorlon написав:
  mephala написав:врядли. все равно дешевле чем у конкурентов.

На 0,1% в месяц? Не смешите... Вы будете пользоваться такой рассрочкой, только честно?

вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?

ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23

  mephala написав:
  Vorlon написав:
  mephala написав:врядли. все равно дешевле чем у конкурентов.

На 0,1% в месяц? Не смешите... Вы будете пользоваться такой рассрочкой, только честно?

вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?

ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.

Моно
Насчёт 62 дней - надо пробовать. Если пройдёт - то ещё потрепыхаемся :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:29

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  BigMan написав:Появилась лишняя гривня.
Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.
смс о снятии была, операция проведена,статус стоит "зеленым".
(До сих пор горит. У меня даже есть мемориальный ордер с печатью отделения.)

Занялся своими делами.
Через 20 дней несу еще гривню в Альфу.
И вот радость!!
На доходном сейфе денег нет, они на карте.
А следовательно % нет!

Озвучили "типа овердрафт" и деньги вернулись,
но ни уведомления ничего другого не было.

не думаю что все рассказано до конца.
ранее после того как деньги распределялись по счету они сами заходили на сдохсейф. если же конечно количество денег на карте соответствовало тому что пытались засунуть на сдохсейф.
так что не договаривает что то ваш колхозник.

не думаю что все рассказано до конца.
ранее после того как деньги распределялись по счету они сами заходили на сдохсейф. если же конечно количество денег на карте соответствовало тому что пытались засунуть на сдохсейф.
так что не договаривает что то ваш колхозник.

Что именно не договаривает?
Деньги не двигались с момента пополнения и не проверялся баланс.
Хотя есть странный момент.
Вроде как оставлял на карте хвостик в размере 19 гр. но именно он оказался на дох сейфе.
И проводки пополнения на 19 нет.
Есть толькл на большую сумму, которая осталась на карте.
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:43

Re: Альфа-Банк

Очередное чудо от поддержки банка: " Система так висит, что я не могу вам ничем помочь".
Приехали.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:51

Re: Альфа-Банк

Напомните пожалуйста, лимиты бескомиссионного снятия налички по погорельским Комфортам считаются за календарный месяц с 1 по 31 число, или за 30 дней от числа открытия карты?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:56

  BigMan написав:Вроде как оставлял на карте хвостик в размере 19 гр. но именно он оказался на дох сейфе.
И проводки пополнения на 19 нет.
Есть толькл на большую сумму, которая осталась на карте.

это только офпред разжует что и как двигалось по карте по полочкам.
мы же на форуме не маги что бы определить что реально делал клиент.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:59

Re: Альфа-Банк

  BigMan написав:Хотя есть странный момент.
Вроде как оставлял на карте хвостик в размере 19 гр. но именно он оказался на дох сейфе.
И проводки пополнения на 19 нет.
Есть толькл на большую сумму, которая осталась на карте.

Ничего странного на 19 овера не было, вот те 19 и остались, а проводки на них и не должно быть. Надо точно знать исходные данные сколько было на карте сдохе до пополнения, на сколько пополнили карту, сколько перевели на сдох, сколько потом вернулось.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:22

встановлення PIN

Ну і з якою метою було введене оце "покращення" в МАБ та Альфа-моб.?
PIN код повинен містити не менше 3-х різних цифр
Некорректний формат PIN-кода

черговий "захист" грошей клієнта?
(питання звісно риторичні :( )
YaVI
 
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