Додано: Чет 25 жов, 2018 12:51

Напомните пожалуйста, лимиты бескомиссионного снятия налички по погорельским Комфортам считаются за календарный месяц с 1 по 31 число, или за 30 дней от числа открытия карты?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.