вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?
ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 11:19
вы забываете что рассрочка у аллы для всех продаванов. главно что бы сумма больше 1К. у кого предложение больше на 0,1% для всех покупок а не избирательного хлама?
ЗЫ
кстати схема увеличения грейса до 62 дней за счет досрочки не проканает. ИМХО.
Додано: Чет 25 жов, 2018 11:23
Моно
Насчёт 62 дней - надо пробовать. Если пройдёт - то ещё потрепыхаемся
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:29
Re: Альфа-Банк
не думаю что все рассказано до конца.
ранее после того как деньги распределялись по счету они сами заходили на сдохсейф. если же конечно количество денег на карте соответствовало тому что пытались засунуть на сдохсейф.
так что не договаривает что то ваш колхозник.
Что именно не договаривает?
Деньги не двигались с момента пополнения и не проверялся баланс.
Хотя есть странный момент.
Вроде как оставлял на карте хвостик в размере 19 гр. но именно он оказался на дох сейфе.
И проводки пополнения на 19 нет.
Есть толькл на большую сумму, которая осталась на карте.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:43
Re: Альфа-Банк
Очередное чудо от поддержки банка: " Система так висит, что я не могу вам ничем помочь".
Приехали.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:51
Re: Альфа-Банк
Напомните пожалуйста, лимиты бескомиссионного снятия налички по погорельским Комфортам считаются за календарный месяц с 1 по 31 число, или за 30 дней от числа открытия карты?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:56
это только офпред разжует что и как двигалось по карте по полочкам.
мы же на форуме не маги что бы определить что реально делал клиент.
Додано: Чет 25 жов, 2018 12:59
Re: Альфа-Банк
Ничего странного на 19 овера не было, вот те 19 и остались, а проводки на них и не должно быть. Надо точно знать исходные данные сколько было на карте сдохе до пополнения, на сколько пополнили карту, сколько перевели на сдох, сколько потом вернулось.
Додано: Чет 25 жов, 2018 13:22
встановлення PIN
Ну і з якою метою було введене оце "покращення" в МАБ та Альфа-моб.?
черговий "захист" грошей клієнта?
(питання звісно риторичні )
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