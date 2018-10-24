Альфа-Банк
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:44
Alfa_Bank написав:
Сотрудник назвать свои ФИО отказался.
Добрый день.
Выяснила, с ФИО сотрудника ситуация такая: сотрудник, конечно, может назвать свои ФИО, но не обязан, так как мы должны заботиться о безопасности наших коллег. Сегодня по ФИО можно найти человека в соц. сетях и т.д., что может повлечь за собой негатив в его сторону. Поэтому, было принято временное решение при просьбе клиента называть свой табельный номер (что, конечно, не дает возможности идентифицировать сотрудника в полном объеме).
Сейчас решается вопрос о закреплении номеров за исходящей линией сервиса и размещению их на сайте банка. Думаю, что это решит проблему.
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Alfa_Bank
в Чет 25 жов, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:47
AlexT написав: Alfa_Bank
, здравствуйте. Подскажите, где можно почитать условия по вкладу Ощадный? Только что мне трое представителей в чате МАБ не смогли дать ответ. Просили позвонить в банк поговорить вместо того, чтобы дать ссылку на условия. Ещё пытались ответить 1 сторокой вида "вклад безсрочный, минимальная сумма 1000 грн.".
А где можно почитать про комиссию 1% при снятии денег, которые менее 14 дней пролежали, как тут кто-то писал и т.д.?
Депозитні вклади фізичних осіб
Конкретно про про комиссию 1% при снятии денег на стр.10 п.3.2.
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vollena71
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:50
Seva написав: Vorlon написав:
должен быть перечень общеизвестных телефонов и этого будет более чем предостаточно
Подменить номер - как два пальца, даже доступ в SS7 не нужен. А уж если и он есть - можно много всякого интересного проделать.
если бы это было как два пальца то мошенники бы давно уже звонили с известных номеров банков а не с левых.
mephala
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:51
pharus написав:
Напомните пожалуйста, лимиты бескомиссионного снятия налички по погорельским Комфортам считаются за календарный месяц с 1 по 31 число, или за 30 дней от числа открытия карты?
Было календарный месяц по дате совершения операции.
Но тут в последенее время столько нововведений, что начинаю теряться.
Aps
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Додано: Чет 25 жов, 2018 14:59
есть ли еще карты кроме Альфы, Моно, А-банка для свинорылов?
Форвардбанк - там вроде бы нет продукты 2%
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03
proftpd66 Самый старый забыли - ТАС!
Vorlon
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:06
Альфа! Пополнить пакет другой картой - "Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже."
и так полчаса... Сделайте что нибудь! или уходим в другой банк
keep
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:19
Aps написав: pharus написав:
Напомните пожалуйста, лимиты бескомиссионного снятия налички по погорельским Комфортам считаются за календарный месяц с 1 по 31 число, или за 30 дней от числа открытия карты?
Было календарный месяц по дате совершения операции.
Но тут в последенее время столько нововведений, что начинаю теряться.
Спасибо! По дате совершения операции - в смысле, не по дате проведения по счету, а по факту получения наличных?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:21
mephala
они и звонят. Те, которые серьезную работу работают, конечно. А не те, что сидя в колонии пытаются украсть тысячу гривен с карточки лоха
Seva
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:27
pharus написав: Aps написав:
Было календарный месяц по дате совершения операции.
Но тут в последенее время столько нововведений, что начинаю теряться.
Спасибо! По дате совершения операции - в смысле, не по дате проведения по счету, а по факту получения наличных?
Да по дате получения наличных.
Aps
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