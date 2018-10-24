Alfa_Bank написав: Сотрудник назвать свои ФИО отказался.
Добрый день. Выяснила, с ФИО сотрудника ситуация такая: сотрудник, конечно, может назвать свои ФИО, но не обязан, так как мы должны заботиться о безопасности наших коллег. Сегодня по ФИО можно найти человека в соц. сетях и т.д., что может повлечь за собой негатив в его сторону. Поэтому, было принято временное решение при просьбе клиента называть свой табельный номер (что, конечно, не дает возможности идентифицировать сотрудника в полном объеме).
Сейчас решается вопрос о закреплении номеров за исходящей линией сервиса и размещению их на сайте банка. Думаю, что это решит проблему.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 25 жов, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
AlexT написав:Alfa_Bank, здравствуйте. Подскажите, где можно почитать условия по вкладу Ощадный? Только что мне трое представителей в чате МАБ не смогли дать ответ. Просили позвонить в банк поговорить вместо того, чтобы дать ссылку на условия. Ещё пытались ответить 1 сторокой вида "вклад безсрочный, минимальная сумма 1000 грн.". А где можно почитать про комиссию 1% при снятии денег, которые менее 14 дней пролежали, как тут кто-то писал и т.д.?