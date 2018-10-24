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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62856286628762886289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:44

  Alfa_Bank написав: Сотрудник назвать свои ФИО отказался.

Добрый день.
Выяснила, с ФИО сотрудника ситуация такая: сотрудник, конечно, может назвать свои ФИО, но не обязан, так как мы должны заботиться о безопасности наших коллег. Сегодня по ФИО можно найти человека в соц. сетях и т.д., что может повлечь за собой негатив в его сторону. Поэтому, было принято временное решение при просьбе клиента называть свой табельный номер (что, конечно, не дает возможности идентифицировать сотрудника в полном объеме).

Сейчас решается вопрос о закреплении номеров за исходящей линией сервиса и размещению их на сайте банка. Думаю, что это решит проблему.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 25 жов, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:47

  AlexT написав:Alfa_Bank, здравствуйте. Подскажите, где можно почитать условия по вкладу Ощадный? Только что мне трое представителей в чате МАБ не смогли дать ответ. Просили позвонить в банк поговорить вместо того, чтобы дать ссылку на условия. Ещё пытались ответить 1 сторокой вида "вклад безсрочный, минимальная сумма 1000 грн.".
А где можно почитать про комиссию 1% при снятии денег, которые менее 14 дней пролежали, как тут кто-то писал и т.д.?

Депозитні вклади фізичних осіб
Конкретно про про комиссию 1% при снятии денег на стр.10 п.3.2.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:50

  Seva написав:
  Vorlon написав:должен быть перечень общеизвестных телефонов и этого будет более чем предостаточно


Подменить номер - как два пальца, даже доступ в SS7 не нужен. А уж если и он есть - можно много всякого интересного проделать.

если бы это было как два пальца то мошенники бы давно уже звонили с известных номеров банков а не с левых.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:51

  pharus написав:Напомните пожалуйста, лимиты бескомиссионного снятия налички по погорельским Комфортам считаются за календарный месяц с 1 по 31 число, или за 30 дней от числа открытия карты?


Было календарный месяц по дате совершения операции.
Но тут в последенее время столько нововведений, что начинаю теряться. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:59

есть ли еще карты кроме Альфы, Моно, А-банка для свинорылов?

Форвардбанк - там вроде бы нет продукты 2%
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:03

proftpd66
Самый старый забыли - ТАС!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:06

Re: Альфа-Банк

Альфа! Пополнить пакет другой картой - "Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже."
и так полчаса... Сделайте что нибудь! или уходим в другой банк
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:19

  Aps написав:
  pharus написав:Напомните пожалуйста, лимиты бескомиссионного снятия налички по погорельским Комфортам считаются за календарный месяц с 1 по 31 число, или за 30 дней от числа открытия карты?


Было календарный месяц по дате совершения операции.
Но тут в последенее время столько нововведений, что начинаю теряться. :)

Спасибо! По дате совершения операции - в смысле, не по дате проведения по счету, а по факту получения наличных?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:21

mephala они и звонят. Те, которые серьезную работу работают, конечно. А не те, что сидя в колонии пытаются украсть тысячу гривен с карточки лоха :mrgreen:
Seva
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:27

  pharus написав:
  Aps написав:
Было календарный месяц по дате совершения операции.
Но тут в последенее время столько нововведений, что начинаю теряться. :)

Спасибо! По дате совершения операции - в смысле, не по дате проведения по счету, а по факту получения наличных?


Да по дате получения наличных.
Aps
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