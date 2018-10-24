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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6286628762886289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:28

  proftpd66 написав:есть ли еще карты кроме Альфы, Моно, А-банка для свинорылов?

Форвардбанк - там вроде бы нет продукты 2%

ІДЕЯ
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:38

  Vorlon написав:proftpd66
Самый старый забыли - ТАС!


в интернете 1%, а не 2%


  BBC написав:
  proftpd66 написав:есть ли еще карты кроме Альфы, Моно, А-банка для свинорылов?

Форвардбанк - там вроде бы нет продукты 2%

ІДЕЯ



первый месяц 200грн максимум. Потом 500 - не радует

Кешбэк только за "власних коштів". Не написано будет ли он за оплату в интернете


Есть карта ONLINE, там 5% за инет, НО 200грн максимум в месяц. Ганьба!
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:39

Если платить в интернете по категории "Продукты", то Алла даст 2%? Либо может за интернет не действует?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:45

  proftpd66 написав:в интернете 1%, а не 2%

Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то... :? Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:54

  Alfa_Bank написав:Сегодня по ФИО можно найти человека в соц. сетях и т.д., что может повлечь за собой негатив в его сторону.

Як до Льоши і Жекі... :P Знатні конєводи.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:58

  Vorlon написав:
  proftpd66 написав:в интернете 1%, а не 2%

Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то... :? Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.


в интернете есть категория "продукты", мне сказали что ТАС дает 1%, проще приват использовать.

Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?


ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:04

  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:
  proftpd66 написав:в интернете 1%, а не 2%

Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то... :? Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.


в интернете есть категория "продукты", мне сказали что ТАС дает 1%, проще приват использовать.

Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?


ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?

Пакет услуг «WEEKEND CARD»
https://tascombank.ua/content/view/185/ ... g,russian/
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:09

  proftpd66 написав:
  Vorlon написав:
  proftpd66 написав:в интернете 1%, а не 2%

Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то... :? Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.


в интернете есть категория "продукты", мне сказали что ТАС дает 1%, проще приват использовать.

Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?


ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?


  YaVI написав:Пакет услуг «WEEKEND CARD»
https://tascombank.ua/content/view/185/ ... g,russian/



спасибо, я не нашел, где написано максимальная сумма кешбэка за месяц?

И ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:11

[quote="4482267:proftpd66"]


спасибо, я не нашел, где написано максимальная сумма кешбэка за месяц?

https://tascombank.ua/content/view/1106 ... g,russian/
https://tascombank.ua/documents/CashBac ... 030118.pdf
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:13

  YaVI написав:
  proftpd66 написав:

спасибо, я не нашел, где написано максимальная сумма кешбэка за месяц?

https://tascombank.ua/content/view/1106 ... g,russian/
https://tascombank.ua/documents/CashBac ... 030118.pdf


Спасибо, 622 или 800 с налогами
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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