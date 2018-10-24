Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 15:28
proftpd66 написав:
есть ли еще карты кроме Альфы, Моно, А-банка для свинорылов?
Форвардбанк - там вроде бы нет продукты 2%
ІДЕЯ
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:38
Vorlon написав: proftpd66
Самый старый забыли - ТАС!
в интернете 1%, а не 2%
BBC написав: proftpd66 написав:
есть ли еще карты кроме Альфы, Моно, А-банка для свинорылов?
Форвардбанк - там вроде бы нет продукты 2%
ІДЕЯ
первый месяц 200грн максимум. Потом 500 - не радует
Кешбэк только за "власних коштів". Не написано будет ли он за оплату в интернете
Есть карта ONLINE, там 5% за инет, НО 200грн максимум в месяц. Ганьба!
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:39
Если платить в интернете по категории "Продукты", то Алла даст 2%? Либо может за интернет не действует?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:45
proftpd66 написав:
в интернете 1%, а не 2%
Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то...
Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.
Vorlon
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:54
Alfa_Bank написав:
Сегодня по ФИО можно найти человека в соц. сетях и т.д., что может повлечь за собой негатив в его сторону.
Як до Льоши і Жекі...
Знатні конєводи.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:58
Vorlon написав: proftpd66 написав:
в интернете 1%, а не 2%
Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то...
Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.
в интернете есть категория "продукты", мне сказали что ТАС дает 1%, проще приват использовать.
Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?
ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:04
proftpd66 написав: Vorlon написав: proftpd66 написав:
в интернете 1%, а не 2%
Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то...
Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.
в интернете есть категория "продукты", мне сказали что ТАС дает 1%, проще приват использовать.
Что такое WC?
В интернете "продукты" - точно даст 2%?
ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
Пакет услуг «WEEKEND CARD»
https://tascombank.ua/content/view/185/ ... g,russian/
YaVI
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:09
proftpd66 написав: Vorlon написав: proftpd66 написав:
в интернете 1%, а не 2%
Вы писали про продукты, а не про Интернет вообще-то...
Но есть в ТАС 2% и на Интернет с картой WC.
в интернете есть категория "продукты", мне сказали что ТАС дает 1%, проще приват использовать.
Что такое WC?
В интернете "продукты" - точно даст 2%?
ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
спасибо, я не нашел, где написано максимальная сумма кешбэка за месяц?
И ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:11
YaVI
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:13
YaVI написав:
Спасибо, 622 или 800 с налогами
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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