RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6286628762886289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:15

  proftpd66 написав:
И ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?


Це залежить від МСС торговця/послуги, а не від того де була проведена операція в "реальному" чи "віртуальному" магазині.
YaVI
 
Повідомлень: 518
З нами з: 30.03.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:17

  proftpd66 написав:
Спасибо, 622 или 800 с налогами

....максимально 622,00 (шістсотдвадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб
та військового збору)....

отже, 622 мінус налоги та збори = 500
YaVI
 
Повідомлень: 518
З нами з: 30.03.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:21

  proftpd66 написав:Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?

Любой Интернет там 2%, но вам же не с руки заходить и читать описание карты - не барское это дело... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 6052
З нами з: 14.06.13
Подякував: 336 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:23

  proftpd66 написав:Если платить в интернете по категории "Продукты", то Алла даст 2%? Либо может за интернет не действует?
Действует. Например, оплата на shop.auchan.ua проходит как Покупка LIQPAYTOVAshanUkrai(I0110IM5), DN-SK, UKR,MCC 5411 с тем же кешбеком и рассрочкой, что и операция в их оффлайн-магазине
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1926 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:27

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А можно узнать, по какому принципу по одним покупкам начисляются баллы Кешью, а по другим нет? И как это узнать наперед? Интересуют, в частности, покупки на зарубежных Интернет-ресурсах. Понятно, кода МСС я наперед не знаю. Но просто интересно, покупаю билет в музей (не лотерея, ни что там у Вас еще прямо перечислено как не подлежащие оплате), а баллов по Кешью нет. Просто интересно, чем музей не угодил и не соответствует?
Спасибо.

Annet_ , добрый вечер. Все зависит от того, как зарегистрирован терминал торговца. Этого мы также наперед не можем знать.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5018
З нами з: 18.02.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6286628762886289
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, Lost і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 552, 553, 554
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5534 1317322
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 14:36
tarasum
ВТБ Банк 1 ... 1327, 1328, 1329
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13289 2577124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 13:31
Solar_simfi
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3211, 3212, 3213
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32124 3991545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 11:11
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.