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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:15
proftpd66 написав:
И ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
Це залежить від МСС торговця/послуги, а не від того де була проведена операція в "реальному" чи "віртуальному" магазині.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:17
proftpd66 написав:
Спасибо, 622 или 800 с налогами
....максимально 622,00 (шістсотдвадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб
та військового збору)....
отже, 622 мінус налоги та збори = 500
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:21
proftpd66 написав:
Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?
Любой Интернет там 2%, но вам же не с руки заходить и читать описание карты - не барское это дело...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:23
proftpd66 написав:
Если платить в интернете по категории "Продукты", то Алла даст 2%? Либо может за интернет не действует?
Действует. Например, оплата на shop.auchan.ua проходит как Покупка LIQPAYTOVAshanUkrai(I0110IM5), DN-SK, UKR,MCC 5411 с тем же кешбеком и рассрочкой, что и операция в их оффлайн-магазине
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:27
Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А можно узнать, по какому принципу по одним покупкам начисляются баллы Кешью, а по другим нет? И как это узнать наперед? Интересуют, в частности, покупки на зарубежных Интернет-ресурсах. Понятно, кода МСС я наперед не знаю. Но просто интересно, покупаю билет в музей (не лотерея, ни что там у Вас еще прямо перечислено как не подлежащие оплате), а баллов по Кешью нет. Просто интересно, чем музей не угодил и не соответствует?
Спасибо.
Annet_ , добрый вечер. Все зависит от того, как зарегистрирован терминал торговца. Этого мы также наперед не можем знать.
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