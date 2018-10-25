Уважаемый представитель!А можно узнать, по какому принципу по одним покупкам начисляются баллы Кешью, а по другим нет? И как это узнать наперед? Интересуют, в частности, покупки на зарубежных Интернет-ресурсах. Понятно, кода МСС я наперед не знаю. Но просто интересно, покупаю билет в музей (не лотерея, ни что там у Вас еще прямо перечислено как не подлежащие оплате), а баллов по Кешью нет. Просто интересно, чем музей не угодил и не соответствует?Спасибо.