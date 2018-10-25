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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 16:15
proftpd66 написав:
И ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?
Це залежить від МСС торговця/послуги, а не від того де була проведена операція в "реальному" чи "віртуальному" магазині.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:17
proftpd66 написав:
Спасибо, 622 или 800 с налогами
....максимально 622,00 (шістсотдвадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб
та військового збору)....
отже, 622 мінус налоги та збори = 500
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:21
proftpd66 написав:
Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?
Любой Интернет там 2%, но вам же не с руки заходить и читать описание карты - не барское это дело...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:23
proftpd66 написав:
Если платить в интернете по категории "Продукты", то Алла даст 2%? Либо может за интернет не действует?
Действует. Например, оплата на shop.auchan.ua проходит как Покупка LIQPAYTOVAshanUkrai(I0110IM5), DN-SK, UKR,MCC 5411 с тем же кешбеком и рассрочкой, что и операция в их оффлайн-магазине
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 16:27
Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А можно узнать, по какому принципу по одним покупкам начисляются баллы Кешью, а по другим нет? И как это узнать наперед? Интересуют, в частности, покупки на зарубежных Интернет-ресурсах. Понятно, кода МСС я наперед не знаю. Но просто интересно, покупаю билет в музей (не лотерея, ни что там у Вас еще прямо перечислено как не подлежащие оплате), а баллов по Кешью нет. Просто интересно, чем музей не угодил и не соответствует?
Спасибо.
Annet_ , добрый вечер. Все зависит от того, как зарегистрирован терминал торговца. Этого мы также наперед не можем знать.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:12
Как настроить лимит на покупки в интернете?
Я вижу лимиты:Ліміт на покупкиЗагальний ліміт на зняття готівки та покупкиЛіміт на зняття готівки
Это все лимиты? Ліміт на покупки
- это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?
Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??
PS: чувствую себя в дурдоме
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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proftpd66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:28
proftpd66 написав:
Как настроить лимит на покупки в интернете?
Я вижу лимиты:Ліміт на покупкиЗагальний ліміт на зняття готівки та покупкиЛіміт на зняття готівки
Это все лимиты? Ліміт на покупки
- это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?
Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??
PS: чувствую себя в дурдоме
Именно так.
Вместо реально важного разделения лимитов на пос, интернет и п2п, а также ввода 3д секюр они тут шлют спам на мыло, звонют с левых номеров с допросами и блочат платежи в портмоне.
Лавров задолбался кашлять.
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curiousobro
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:31
Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
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vcy
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:45
curiousobro написав: proftpd66 написав:
Как настроить лимит на покупки в интернете?
Я вижу лимиты:Ліміт на покупкиЗагальний ліміт на зняття готівки та покупкиЛіміт на зняття готівки
Это все лимиты? Ліміт на покупки
- это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?
Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??
PS: чувствую себя в дурдоме
Именно так.
Вместо реально важного разделения лимитов на пос, интернет и п2п, а также ввода 3д секюр они тут шлют спам на мыло, звонют с левых номеров с допросами и блочат платежи в портмоне.
Лавров задолбался кашлять.
Спасибо, значит буду карту использовать только для платежей в интернете или для платежей до 500-1000грн в магазинах.
(многие магазине такие как ебай, работают без 3D)
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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proftpd66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 21:46
clientage написав: Sagittarius написав: BigMan написав:
Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.
В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".
Все наоборот
Именно офлайн-пополнение обеспечивает проводку по картсчету текущим оперднем, а онлайн-пополнение обеспечивает онлайн доступность средств для оплаты картой, а сама проводка по счету проходит на сл. пердень. В ДохСейф гроши мона класть тока после проведения по счету!
Есть еще и Сбер, который с грн. работает в онлайн
На банкоматах Альфы висят бамажки, шо пополнять через кешин мона тока БЕЗ карты (т.е. нуна ввести будет номер карты руцями!), это и есть ОФлайн-пополнение через АТМ, которое и гарантирует нормальную работу ДохСейфа
Сорри
Спасибо, что исправили, ради этого стоило даже изложить такое заблуждение. Думал, главное - скорость появленя денег в ИБ, хотя знаю же с Аллой это не главное. Сам давно не пользовался пополнением в кассе.
Хотя справедливости ради, кассы у Аллы - образцовые. И свежеотпечаттанную валюту выдают, и суммы есть вменяемые, и курсы хорошие бывают, тогда честный обмен не зажимают. Единственный раз случайно обсчитали на 400 гривень. Пришел вечером - кассу подбили (приход/расход) и сразу вернули. А другой раз сам дал больше на 100$ - сразу вернули и порадовались вместе.
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Sagittarius
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ОТП БАНК
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