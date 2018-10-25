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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6287628862896290>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:15

  proftpd66 написав:
И ВОПРОС: Алла даст 2% за продукты в интернете?


Це залежить від МСС торговця/послуги, а не від того де була проведена операція в "реальному" чи "віртуальному" магазині.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:17

  proftpd66 написав:
Спасибо, 622 или 800 с налогами

....максимально 622,00 (шістсотдвадцять дві) гривень на місяць (з врахуванням податку на доходи фізичних осіб
та військового збору)....

отже, 622 мінус налоги та збори = 500
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:21

  proftpd66 написав:Что такое WC? В интернете "продукты" - точно даст 2%?

Любой Интернет там 2%, но вам же не с руки заходить и читать описание карты - не барское это дело... :?
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:23

  proftpd66 написав:Если платить в интернете по категории "Продукты", то Алла даст 2%? Либо может за интернет не действует?
Действует. Например, оплата на shop.auchan.ua проходит как Покупка LIQPAYTOVAshanUkrai(I0110IM5), DN-SK, UKR,MCC 5411 с тем же кешбеком и рассрочкой, что и операция в их оффлайн-магазине
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:27

  Annet_ написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
А можно узнать, по какому принципу по одним покупкам начисляются баллы Кешью, а по другим нет? И как это узнать наперед? Интересуют, в частности, покупки на зарубежных Интернет-ресурсах. Понятно, кода МСС я наперед не знаю. Но просто интересно, покупаю билет в музей (не лотерея, ни что там у Вас еще прямо перечислено как не подлежащие оплате), а баллов по Кешью нет. Просто интересно, чем музей не угодил и не соответствует?
Спасибо.

Annet_ , добрый вечер. Все зависит от того, как зарегистрирован терминал торговца. Этого мы также наперед не можем знать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:12

Как настроить лимит на покупки в интернете?

Я вижу лимиты:
Ліміт на покупки
Загальний ліміт на зняття готівки та покупки
Ліміт на зняття готівки

Это все лимиты?

Ліміт на покупки - это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?

Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??

PS: чувствую себя в дурдоме :)
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:28

  proftpd66 написав:Как настроить лимит на покупки в интернете?

Я вижу лимиты:
Ліміт на покупки
Загальний ліміт на зняття готівки та покупки
Ліміт на зняття готівки

Это все лимиты?

Ліміт на покупки - это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?

Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??

PS: чувствую себя в дурдоме :)

Именно так.

Вместо реально важного разделения лимитов на пос, интернет и п2п, а также ввода 3д секюр они тут шлют спам на мыло, звонют с левых номеров с допросами и блочат платежи в портмоне.

Лавров задолбался кашлять.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:31

Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:45

  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:Как настроить лимит на покупки в интернете?

Я вижу лимиты:
Ліміт на покупки
Загальний ліміт на зняття готівки та покупки
Ліміт на зняття готівки

Это все лимиты?

Ліміт на покупки - это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?

Если я не хочу платить в интернете, то я не могу пользоваться картой??

PS: чувствую себя в дурдоме :)

Именно так.

Вместо реально важного разделения лимитов на пос, интернет и п2п, а также ввода 3д секюр они тут шлют спам на мыло, звонют с левых номеров с допросами и блочат платежи в портмоне.

Лавров задолбался кашлять.


Спасибо, значит буду карту использовать только для платежей в интернете или для платежей до 500-1000грн в магазинах.
(многие магазине такие как ебай, работают без 3D)
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:46

  clientage написав:
  Sagittarius написав:
  BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.

В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".

Все наоборот :!:
Именно офлайн-пополнение обеспечивает проводку по картсчету текущим оперднем, а онлайн-пополнение обеспечивает онлайн доступность средств для оплаты картой, а сама проводка по счету проходит на сл. пердень. В ДохСейф гроши мона класть тока после проведения по счету!
Есть еще и Сбер, который с грн. работает в онлайн :idea:
На банкоматах Альфы висят бамажки, шо пополнять через кешин мона тока БЕЗ карты (т.е. нуна ввести будет номер карты руцями!), это и есть ОФлайн-пополнение через АТМ, которое и гарантирует нормальную работу ДохСейфа

Сорри :oops: Спасибо, что исправили, ради этого стоило даже изложить такое заблуждение. Думал, главное - скорость появленя денег в ИБ, хотя знаю же с Аллой это не главное. Сам давно не пользовался пополнением в кассе.

Хотя справедливости ради, кассы у Аллы - образцовые. И свежеотпечаттанную валюту выдают, и суммы есть вменяемые, и курсы хорошие бывают, тогда честный обмен не зажимают. Единственный раз случайно обсчитали на 400 гривень. Пришел вечером - кассу подбили (приход/расход) и сразу вернули. А другой раз сам дал больше на 100$ - сразу вернули и порадовались вместе. :)
Sagittarius
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