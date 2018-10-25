RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6287628862896290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:49

  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26026
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:55

  clientage написав:
  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ

В какой? Там были нюансы с конвертацией, даже при выборе USD или EURO.
vcy
 
Повідомлень: 27
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:09

  vcy написав:
  clientage написав:
  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ

В какой? Там были нюансы с конвертацией, даже при выборе USD или EURO.

У Альфы без разницы, разве шо с курсом вдруг угадаете через 2..3дня. Ну у меня свои тараканы: Мастер-евро, Виза-доллар :)
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... h-valyutah
тут слева валюта счета, сверху - валюта карты

ПС. У Максимки нет комис. за конвертацию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26026
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2934 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6287628862896290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3211, 3212, 3213
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32126 3991824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 21:51
Фантом
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6016 1427197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 18:17
Prospero
ОТП БАНК 1 ... 552, 553, 554
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5535 1317466
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 18:16
Фантом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.