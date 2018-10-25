vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
в СКВ
В какой? Там были нюансы с конвертацией, даже при выборе USD или EURO.
vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
в СКВ
В какой? Там были нюансы с конвертацией, даже при выборе USD или EURO.
vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
в СКВ
это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оО
Обычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.
vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
в СКВ
это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оО
Обычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.
Я предлагаю оплатить грн-кредиткой билеты Визза по цене, выставленной в СКВ, а не в грн(DCC) или форинтах. А цена на сайте Визза динамична, она может меняться чуть ли не каждый день в зависимости от наполняемости, сроков рейса, времени заказа. И вполне возможно, шо учитывают и заинтересованность клиента, поэтому советую менять провайдеров, экки, чистить кукки, юзать ВПН, ТОР и мож даже одеть шапочку из фольги