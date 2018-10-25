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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6288628962906291>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:49

  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 21:55

  clientage написав:
  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ

В какой? Там были нюансы с конвертацией, даже при выборе USD или EURO.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:09

  vcy написав:
  clientage написав:
  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ

В какой? Там были нюансы с конвертацией, даже при выборе USD или EURO.

У Альфы без разницы, разве шо с курсом вдруг угадаете через 2..3дня. Ну у меня свои тараканы: Мастер-евро, Виза-доллар :)
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... h-valyutah
тут слева валюта счета, сверху - валюта карты

ПС. У Максимки нет комис. за конвертацию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:11

  clientage написав:
  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ


это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оО

Обычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 00:06

Где можно посмотреть кешбэка за операцию и эти Ваши баллы?

Это только в мобильном приложении? в интернет-банкинге этого нету?

И как перевести платеж в "рассрочку"? Это все через мобильное приложение можно?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:10

  makor06 написав:
  clientage написав:
  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ


это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оО

Обычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.

Я предлагаю оплатить грн-кредиткой билеты Визза по цене, выставленной в СКВ, а не в грн(DCC) или форинтах. А цена на сайте Визза динамична, она может меняться чуть ли не каждый день в зависимости от наполняемости, сроков рейса, времени заказа. И вполне возможно, шо учитывают и заинтересованность клиента, поэтому советую менять провайдеров, экки, чистить кукки, юзать ВПН, ТОР и мож даже одеть шапочку из фольги :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:12

clientage

В этом году покупал десяток билетов у визза, во всех случаях выгоднее было платить в валюте которую он определил по дефолту, при изменении валюты на другую визз накидывает порядка 5-10% сверху. Даже при оплате в гривне (с DCC) будет дешевле чем если изменить валюту вручную на евро/доллар.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:28

Рассрочка

Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:10

в СКВ[/quote]

это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оО

Обычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.[/quote]
Я предлагаю оплатить грн-кредиткой билеты Визза по цене, выставленной в СКВ, а не в грн(DCC) или форинтах. А цена на сайте Визза динамична, она может меняться чуть ли не каждый день в зависимости от наполняемости, сроков рейса, времени заказа. И вполне возможно, шо учитывают и заинтересованность клиента, поэтому советую менять провайдеров, экки, чистить кукки, юзать ВПН, ТОР и мож даже одеть шапочку из фольги :P :P[/quote]
Выставляет цену в евро. О разной цене знаю, ВПН иногда помогает. К счету после проводки(по курсу на тот день) готов. Спасибо.
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:24

Alfa_Bank, дякую за роботу. Проблема з некоректним відображенням дати операції дійсно виправлевна по операціях з 24.10.
Кочевник
 
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