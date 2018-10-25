в СКВ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:49
в СКВ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:55
В какой? Там были нюансы с конвертацией, даже при выборе USD или EURO.
Додано: Чет 25 жов, 2018 22:09
У Альфы без разницы, разве шо с курсом вдруг угадаете через 2..3дня. Ну у меня свои тараканы: Мастер-евро, Виза-доллар
тут слева валюта счета, сверху - валюта карты
ПС. У Максимки нет комис. за конвертацию
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:11
это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оО
Обычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 00:06
Где можно посмотреть кешбэка за операцию и эти Ваши баллы?
Это только в мобильном приложении? в интернет-банкинге этого нету?
И как перевести платеж в "рассрочку"? Это все через мобильное приложение можно?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:10
Я предлагаю оплатить грн-кредиткой билеты Визза по цене, выставленной в СКВ, а не в грн(DCC) или форинтах. А цена на сайте Визза динамична, она может меняться чуть ли не каждый день в зависимости от наполняемости, сроков рейса, времени заказа. И вполне возможно, шо учитывают и заинтересованность клиента, поэтому советую менять провайдеров, экки, чистить кукки, юзать ВПН, ТОР и мож даже одеть шапочку из фольги
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:12
clientage
В этом году покупал десяток билетов у визза, во всех случаях выгоднее было платить в валюте которую он определил по дефолту, при изменении валюты на другую визз накидывает порядка 5-10% сверху. Даже при оплате в гривне (с DCC) будет дешевле чем если изменить валюту вручную на евро/доллар.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:28
Рассрочка
Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:10
в СКВ[/quote]
это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оО
Обычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.[/quote]
Я предлагаю оплатить грн-кредиткой билеты Визза по цене, выставленной в СКВ, а не в грн(DCC) или форинтах. А цена на сайте Визза динамична, она может меняться чуть ли не каждый день в зависимости от наполняемости, сроков рейса, времени заказа. И вполне возможно, шо учитывают и заинтересованность клиента, поэтому советую менять провайдеров, экки, чистить кукки, юзать ВПН, ТОР и мож даже одеть шапочку из фольги [/quote]
Выставляет цену в евро. О разной цене знаю, ВПН иногда помогает. К счету после проводки(по курсу на тот день) готов. Спасибо.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:24
Alfa_Bank, дякую за роботу. Проблема з некоректним відображенням дати операції дійсно виправлевна по операціях з 24.10.
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