Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:10

в СКВ[/quote]это вы сейчас предложили заплатить виззу до 10% за конвертацию цены из грн в Евро? оООбычный пересчет +-1% от цены Визза, в зависимости от колебаний курса. В сентябре мне вот меньше выставленного списали.[/quote]Я предлагаю оплатить грн-кредиткой билеты Визза по цене, выставленной в СКВ, а не в грн(DCC) или форинтах. А цена на сайте Визза динамична, она может меняться чуть ли не каждый день в зависимости от наполняемости, сроков рейса, времени заказа. И вполне возможно, шо учитывают и заинтересованность клиента, поэтому советую менять провайдеров, экки, чистить кукки, юзать ВПН, ТОР и мож даже одеть шапочку из фольги[/quote]Выставляет цену в евро. О разной цене знаю, ВПН иногда помогает. К счету после проводки(по курсу на тот день) готов. Спасибо.