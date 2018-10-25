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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6288628962906291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:36

  anikola13 написав:Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:47

  Кочевник написав:Alfa_Bank, дякую за роботу. Проблема з некоректним відображенням дати операції дійсно виправлевна по операціях з 24.10.

Кочевник, доброго ранку. Звертайтесь.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 18.02.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 356 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:49

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк.

клиенты уже про новые рассрочки думают :)
Например, РД 13 число, 14 ноября оформляется рассрочка, 13 декабря переносится на кредлимит, 13 января выставляется к оплате 1ая часть+1,8% от общей суммы. А если погасить 12 января досрочно всю сумму?
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vollena71
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З нами з: 18.09.13
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  #<1 ... 6288628962906291
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