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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:36
anikola13 написав:
Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:47
Кочевник написав:Alfa_Bank
, дякую за роботу. Проблема з некоректним відображенням дати операції дійсно виправлевна по операціях з 24.10.
Кочевник, доброго ранку. Звертайтесь.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:49
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк
.
клиенты уже про новые рассрочки думают
Например, РД 13 число, 14 ноября оформляется рассрочка, 13 декабря переносится на кредлимит, 13 января выставляется к оплате 1ая часть+1,8% от общей суммы. А если погасить 12 января досрочно всю сумму?
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