anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:36
anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:47
Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:49
клиенты уже про новые рассрочки думают
Например, РД 13 число, 14 ноября оформляется рассрочка, 13 декабря переносится на кредлимит, 13 января выставляется к оплате 1ая часть+1,8% от общей суммы. А если погасить 12 января досрочно всю сумму?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:22
Re: Альфа-Банк
лучше бы сами попробовали чем волну в эфире поднимать.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:34
спонсируете на 55грн - попробую
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:36
В связи с окончанием депозита в Укрсоце и закрытием банка, хотел перевести депозит в Альфу, но оказалось, что счет заблокирован. Сказали написать заявление на разблокирование счета, что я и сделал. Сказали, что в течение максимум 10 дней вопрос решится и мне позвонят. Пошла уже третья неделя... С этим то банком все ясно, но теперь сомневаюсь, переводить ли деньги в Альфу... собственник то один, а значит такой же подход к клиентам может быть применен и в другом месте.
В итоге банк приморозил мои деньги, к которым я не имею доступа и когда я их получу не понятно.
Думаю, что с Альфой теперь тоже нужно быть аккуратными.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:52
а вы думаете как люди разные "возможности" находят?
у офпредов что ли получают официальную консультацию? лол
так такие "возможности" сразу же закроют. даже если и была возможность пока про нее не начали трубить - то теперь закроют 100%
а все от жлобства самому протестить.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:58
viewtopic.php?p=4481935#p4481935
кто начал?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:03
А я считаю, что жизнь этой схемы нужна больше не нам, свинорылам, а банку.
Для того, чтобы после 9 ноября хоть кто-то еще пользовался их картами.
Потому что грейс до 30 дней и никаких плюшек - это совсем "на любителя".
А серпом по яйцам - это всегда можно успеть сделать!
ВВХ - ПНХ!
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:03
Нет.
Не совсем - сюда не входит лимит на p2p переводы (стандартное ограничение 10 тыс грн).
Лимит на p2p только через call-center. Возможно есть еще какие-то лимиты.
Согласен.
Я несколько раз перепроверял лимиты в my alfa, когда на пополнение кредитки в приватбанке приходило смс "недостаточно средств", пока не позвонил в call-center.
Похоже это нововведение нового процессинга...
|