Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:36

В связи с окончанием депозита в Укрсоце и закрытием банка, хотел перевести депозит в Альфу, но оказалось, что счет заблокирован. Сказали написать заявление на разблокирование счета, что я и сделал. Сказали, что в течение максимум 10 дней вопрос решится и мне позвонят. Пошла уже третья неделя... С этим то банком все ясно, но теперь сомневаюсь, переводить ли деньги в Альфу... собственник то один, а значит такой же подход к клиентам может быть применен и в другом месте.

В итоге банк приморозил мои деньги, к которым я не имею доступа и когда я их получу не понятно.

Думаю, что с Альфой теперь тоже нужно быть аккуратными.