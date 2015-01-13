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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6289629062916292>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:36

  anikola13 написав:Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:47

  Кочевник написав:Alfa_Bank, дякую за роботу. Проблема з некоректним відображенням дати операції дійсно виправлевна по операціях з 24.10.

Кочевник, доброго ранку. Звертайтесь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:49

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк.

клиенты уже про новые рассрочки думают :)
Например, РД 13 число, 14 ноября оформляется рассрочка, 13 декабря переносится на кредлимит, 13 января выставляется к оплате 1ая часть+1,8% от общей суммы. А если погасить 12 января досрочно всю сумму?
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:22

Re: Альфа-Банк

лучше бы сами попробовали чем волну в эфире поднимать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:34

  mephala написав:лучше бы сами попробовали чем волну в эфире поднимать.

спонсируете на 55грн - попробую :)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:36

В связи с окончанием депозита в Укрсоце и закрытием банка, хотел перевести депозит в Альфу, но оказалось, что счет заблокирован. Сказали написать заявление на разблокирование счета, что я и сделал. Сказали, что в течение максимум 10 дней вопрос решится и мне позвонят. Пошла уже третья неделя... С этим то банком все ясно, но теперь сомневаюсь, переводить ли деньги в Альфу... собственник то один, а значит такой же подход к клиентам может быть применен и в другом месте.
В итоге банк приморозил мои деньги, к которым я не имею доступа и когда я их получу не понятно.
Думаю, что с Альфой теперь тоже нужно быть аккуратными.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:52

  vollena71 написав:
  mephala написав:лучше бы сами попробовали чем волну в эфире поднимать.

спонсируете на 55грн - попробую :)

а вы думаете как люди разные "возможности" находят?
у офпредов что ли получают официальную консультацию? лол
так такие "возможности" сразу же закроют. даже если и была возможность пока про нее не начали трубить - то теперь закроют 100%
а все от жлобства самому протестить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:58

  mephala написав:даже если и была возможность пока про нее не начали трубить - то теперь закроют 100%

viewtopic.php?p=4481935#p4481935
кто начал?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:03

  mephala написав:
  vollena71 написав:
  mephala написав:лучше бы сами попробовали чем волну в эфире поднимать.

спонсируете на 55грн - попробую :)

а вы думаете как люди разные "возможности" находят?
у офпредов что ли получают официальную консультацию? лол
так такие "возможности" сразу же закроют. даже если и была возможность пока про нее не начали трубить - то теперь закроют 100%
а все от жлобства самому протестить.


А я считаю, что жизнь этой схемы нужна больше не нам, свинорылам, а банку.
Для того, чтобы после 9 ноября хоть кто-то еще пользовался их картами.
Потому что грейс до 30 дней и никаких плюшек - это совсем "на любителя".
А серпом по яйцам - это всегда можно успеть сделать!
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:03

  proftpd66 написав:Я вижу лимиты:
Ліміт на покупки
Загальний ліміт на зняття готівки та покупки
Ліміт на зняття готівки

Это все лимиты?

Нет.

  proftpd66 написав:Ліміт на покупки - это и есть лимит на покупки и в термина, и в интернете?

Не совсем - сюда не входит лимит на p2p переводы (стандартное ограничение 10 тыс грн).

  proftpd66 написав:Как настроить лимит на покупки в интернете?

Лимит на p2p только через call-center. Возможно есть еще какие-то лимиты.

  proftpd66 написав:PS: чувствую себя в дурдоме :)

Согласен.
Я несколько раз перепроверял лимиты в my alfa, когда на пополнение кредитки в приватбанке приходило смс "недостаточно средств", пока не позвонил в call-center.
Похоже это нововведение нового процессинга...
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