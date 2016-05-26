Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному. Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса. На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении. Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают. Как отказаться?
Інкогніто написав:Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному. Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса. На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении. Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают. Как отказаться?
Идите к любому, какой понравился. Отказаться не нужно. П.С. А ещё может оказаться, что для отказа нужна нотариально-заверенная доверенность и справка главы ОСББ ). Банк показывет свою кацапскую беспредельную морду, думает украинцы будут хавать этот бред.
Інкогніто написав:Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному. Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса. На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении. Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают. Как отказаться?
Мне звонила моя персональная менеджер , знакомилась.