Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:11

Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному.

Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса.

На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении.

Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают.

Как отказаться?