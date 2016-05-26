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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6289629062916292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:33

  mephala написав:лучше бы сами попробовали чем волну в эфире поднимать.

Досрочное погашение и какие комиссии остаются в этом случае - это в любом случае важный вопрос, который стоит выяснить.

А что если мне выгодно подержать 3 месяца даже с комиссией (например до максимального курса долара зимой), а потом все досрочно погасить? Какие я буду нести траты в таком случае?

Надо же выяснить плюсы и минусы по сравнению с тем же Моно.
Там то досрочки нет.

Хотя если Моня прикрутит бесплатные рассрочки в той же розетке и остальных суперах электроники - то альфа будет на полке.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:51

Вход в аппу не работает - вводишь логин/пароль, требует отпечаток пальца, делаешь - опять требует отпечаток и так по кругу. Как зайте в это чудо приложение?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:56

Виза здесь https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html даже специально прописана бин альфовских ривордсов 4102 32, как не участвующих в проходах в лаунжи по программе LoungeKey.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:58

  DmitryZP написав:Вход в аппу не работает - вводишь логин/пароль, требует отпечаток пальца, делаешь - опять требует отпечаток и так по кругу. Как зайте в это чудо приложение?

Попробовал - по логину и паролю сразу вошло
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:03

  DmitryZP написав:Вход в аппу не работает - вводишь логин/пароль, требует отпечаток пальца, делаешь - опять требует отпечаток и так по кругу. Как зайте в это чудо приложение?

Это Вы в прошлый раз не вышли
Настройки-Приложения-Альфа -остановить, и зайти по новой
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:04

  Flamingo написав:
  DmitryZP написав:Вход в аппу не работает - вводишь логин/пароль, требует отпечаток пальца, делаешь - опять требует отпечаток и так по кругу. Как зайте в это чудо приложение?

Попробовал - по логину и паролю сразу вошло

Тоже не могу зайти в моб.приложение. Пуши не пришли. В МАБ зашел, увидел поступления.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:11

Re: Альфа-Банк

Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному.
Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса.
На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении.
Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают.
Как отказаться?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:33

Re: Альфа-Банк

  Інкогніто написав:когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли.


Класна ідея Альфа-Банку - в кожному листі внизу писати малим шрифтом - ваш ПМ такий-то, тел такийто... (так робить Приватбанк для прикладу)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:36

Re: Альфа-Банк

Інкогніто написав:Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному.
Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса.
На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении.
Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают.
Как отказаться?
Идите к любому, какой понравился. Отказаться не нужно.
П.С. А ещё может оказаться, что для отказа нужна нотариально-заверенная доверенность и справка главы ОСББ ). Банк показывет свою кацапскую беспредельную морду, думает украинцы будут хавать этот бред.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:03

  Інкогніто написав:Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному.
Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса.
На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении.
Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают.
Как отказаться?

Мне звонила моя персональная менеджер :wink: , знакомилась.
Black Jack - White Business
ruvex
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