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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6290629162926293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:18

  Flamingo написав:Виза здесь https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html даже специально прописана бин альфовских ривордсов 4102 32, как не участвующих в проходах в лаунжи по программе LoungeKey.

А что это за ревордсы пошли у Аллы? Мне вместо нормальной съеденной банкоматом дали. Что, теперь всегда так будет с Platinum Black?
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22

  anikola13 написав:Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

Добрый день. Выясняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:00

  nalim написав:В связи с окончанием депозита в Укрсоце и закрытием банка, хотел перевести депозит в Альфу, но оказалось, что счет заблокирован. Сказали написать заявление на разблокирование счета, что я и сделал. Сказали, что в течение максимум 10 дней вопрос решится и мне позвонят. Пошла уже третья неделя... С этим то банком все ясно, но теперь сомневаюсь, переводить ли деньги в Альфу... собственник то один, а значит такой же подход к клиентам может быть применен и в другом месте.
В итоге банк приморозил мои деньги, к которым я не имею доступа и когда я их получу не понятно.
Думаю, что с Альфой теперь тоже нужно быть аккуратными.

nalim, добрый день. Чтобы разобраться в ситуации укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:02

  DmitryZP написав:Вход в аппу не работает - вводишь логин/пароль, требует отпечаток пальца, делаешь - опять требует отпечаток и так по кругу. Как зайте в это чудо приложение?

DmitryZP, добрый день.
Необходимо выгрузить приложение Alfa-Mobile из фоновых процессов (из памяти смартфона) и вновь запустить.
После перезапуска приложение вновь запросит отпечаток и при распознании авторизация будет успешной.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:12

  Sagittarius написав:
  Flamingo написав:Виза здесь https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html даже специально прописана бин альфовских ривордсов 4102 32, как не участвующих в проходах в лаунжи по программе LoungeKey.

А что это за ревордсы пошли у Аллы? Мне вместо нормальной съеденной банкоматом дали. Что, теперь всегда так будет с Platinum Black?

Sagittarius, добрый день. Сейчас в Пакете Платинум Блек все карты должны быть на Visa Platinum. Укажите, пожалуйста, в ЛС номер карточного счета.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:27

Alfa_Bank, поясніть будь ласка процедуру перевипуску карт Рівордс в пакеті Платинум. Під час виготовлення карт старі будуть активними?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:28

  Кочевник написав:Alfa_Bank, поясніть будь ласка процедуру перевипуску карт Рівордс в пакеті Платинум. Під час виготовлення карт старі будуть активними?

Кочевник, доброго дня. Потрібно сказати при замовленні пер випуску, щоб стару карту залишили активною.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:32

Alfa_Bank, як мотивувати перевипуск карт? Щоби менеджер зрозумів відразу, що потрібно.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:34

не смог снять деньги в кассе

пришел снять с карты деньги в кассу, взял талончик, 5 мин ожидания, в кассе узнал что согласно внутреннему распоряжению (нигде на кассе ничего подобного не написано!) деньги можно снять только после того как менеджер посмотрит (!!!) откуда они взялись !??? пока в кассе нашли дату этого внутреннего распоряжения прошло еще 5 минут. Пошел взял еще один талончик (в другом пункте меню), простоял еще 15 минут, так как менеджеры были заняты, опять вызвали по этому талончику в кассу, оказалось не тот б*** талончик был взят и нужно другой. Итого ушел из банка так и не сняв СВОИ деньги из-за чьей то кривизны мозгов. Оставил на ГЛ жалобу. Суммарно потеряно 40 минут времени. Первый раз сталкиваюсь с таким маразмом. В других банках снятие средств с карты происходит без выноса мозга.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:38

Re: Альфа-Банк

Прямо колесо сюрпризов. Что бы никто не остался без внимания.
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