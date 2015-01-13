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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:18
А что это за ревордсы пошли у Аллы? Мне вместо нормальной съеденной банкоматом дали. Что, теперь всегда так будет с Platinum Black?
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Sagittarius
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 13:22
anikola13 написав:
Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
Добрый день. Выясняю.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:00
nalim написав:
В связи с окончанием депозита в Укрсоце и закрытием банка, хотел перевести депозит в Альфу, но оказалось, что счет заблокирован. Сказали написать заявление на разблокирование счета, что я и сделал. Сказали, что в течение максимум 10 дней вопрос решится и мне позвонят. Пошла уже третья неделя... С этим то банком все ясно, но теперь сомневаюсь, переводить ли деньги в Альфу... собственник то один, а значит такой же подход к клиентам может быть применен и в другом месте.
В итоге банк приморозил мои деньги, к которым я не имею доступа и когда я их получу не понятно.
Думаю, что с Альфой теперь тоже нужно быть аккуратными.
nalim, добрый день. Чтобы разобраться в ситуации укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:02
DmitryZP написав:
Вход в аппу не работает - вводишь логин/пароль, требует отпечаток пальца, делаешь - опять требует отпечаток и так по кругу. Как зайте в это чудо приложение?
DmitryZP, добрый день.
Необходимо выгрузить приложение Alfa-Mobile из фоновых процессов (из памяти смартфона) и вновь запустить.
После перезапуска приложение вновь запросит отпечаток и при распознании авторизация будет успешной.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:12
Sagittarius написав:
А что это за ревордсы пошли у Аллы? Мне вместо нормальной съеденной банкоматом дали. Что, теперь всегда так будет с Platinum Black?
Sagittarius, добрый день. Сейчас в Пакете Платинум Блек все карты должны быть на Visa Platinum. Укажите, пожалуйста, в ЛС номер карточного счета.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:27
Alfa_Bank, поясніть будь ласка процедуру перевипуску карт Рівордс в пакеті Платинум. Під час виготовлення карт старі будуть активними?
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Кочевник
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:28
Кочевник написав:Alfa_Bank
, поясніть будь ласка процедуру перевипуску карт Рівордс в пакеті Платинум. Під час виготовлення карт старі будуть активними?
Кочевник, доброго дня. Потрібно сказати при замовленні пер випуску, щоб стару карту залишили активною.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:32
Alfa_Bank, як мотивувати перевипуск карт? Щоби менеджер зрозумів відразу, що потрібно.
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Кочевник
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:34
пришел снять с карты деньги в кассу, взял талончик, 5 мин ожидания, в кассе узнал что согласно внутреннему распоряжению (нигде на кассе ничего подобного не написано!) деньги можно снять только после того как менеджер посмотрит (!!!) откуда они взялись !??? пока в кассе нашли дату этого внутреннего распоряжения прошло еще 5 минут. Пошел взял еще один талончик (в другом пункте меню), простоял еще 15 минут, так как менеджеры были заняты, опять вызвали по этому талончику в кассу, оказалось не тот б*** талончик был взят и нужно другой. Итого ушел из банка так и не сняв СВОИ деньги из-за чьей то кривизны мозгов. Оставил на ГЛ жалобу. Суммарно потеряно 40 минут времени. Первый раз сталкиваюсь с таким маразмом. В других банках снятие средств с карты происходит без выноса мозга.
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DmitryZP
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:38
Прямо колесо сюрпризов. Что бы никто не остался без внимания.
Размер имеет значение.
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