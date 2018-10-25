vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?
в СКВ
не факт. как правило на рейсы из еврозоны лучше получается в евро, но на рейсы из Киева нужно проверять, так как курсы конвертации гривна/евро на сайте Wizz Air бывают уж очень не выгодные...
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Інкогніто написав:Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному. Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса. На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении. Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают. Как отказаться?
Інкогніто, добрый день. Извините за эту ситуацию. Думаю, что не стоит отказываться от персонального менеджера. Можем согласовать персональное обслуживание в другое отделение, если вам так удобнее. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, чтобы решить ваш вопрос.
DmitryZP написав:пришел снять с карты деньги в кассу, взял талончик, 5 мин ожидания, в кассе узнал что согласно внутреннему распоряжению (нигде на кассе ничего подобного не написано!) деньги можно снять только после того как менеджер посмотрит (!!!) откуда они взялись !??? пока в кассе нашли дату этого внутреннего распоряжения прошло еще 5 минут. Пошел взял еще один талончик (в другом пункте меню), простоял еще 15 минут, так как менеджеры были заняты, опять вызвали по этому талончику в кассу, оказалось не тот б*** талончик был взят и нужно другой. Итого ушел из банка так и не сняв СВОИ деньги из-за чьей то кривизны мозгов. Оставил на ГЛ жалобу. Суммарно потеряно 40 минут времени. Первый раз сталкиваюсь с таким маразмом. В других банках снятие средств с карты происходит без выноса мозга.
DmitryZP, добрый день. Извините за причиненные неудобства. Я также хочу получить обратную связь от отделения по этой претензии, но ваших данных у меня нет. Укажите, пожалуйста, ваш ИНН в ЛС.