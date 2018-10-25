DmitryZP написав:

пришел снять с карты деньги в кассу, взял талончик, 5 мин ожидания, в кассе узнал что согласно внутреннему распоряжению (нигде на кассе ничего подобного не написано!) деньги можно снять только после того как менеджер посмотрит (!!!) откуда они взялись !??? пока в кассе нашли дату этого внутреннего распоряжения прошло еще 5 минут. Пошел взял еще один талончик (в другом пункте меню), простоял еще 15 минут, так как менеджеры были заняты, опять вызвали по этому талончику в кассу, оказалось не тот б*** талончик был взят и нужно другой. Итого ушел из банка так и не сняв СВОИ деньги из-за чьей то кривизны мозгов. Оставил на ГЛ жалобу. Суммарно потеряно 40 минут времени. Первый раз сталкиваюсь с таким маразмом. В других банках снятие средств с карты происходит без выноса мозга.