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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6292629362946295>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:50

  clientage написав:
  vcy написав:Комрады, прошу напомнить, на сайте "Wizz Air" при покупке билетов в какой валюте оптимально оплатить "максимкой", чтобы напоследок в рассрочку оформить? Вариант СЕПа, но за свои на 2600 не интереснее в итоге?

в СКВ

не факт. как правило на рейсы из еврозоны лучше получается в евро, но на рейсы из Киева нужно проверять, так как курсы конвертации гривна/евро на сайте Wizz Air бывают уж очень не выгодные...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:50

  Кочевник написав:Alfa_Bank, як мотивувати перевипуск карт? Щоби менеджер зрозумів відразу, що потрібно.

Кочевник, так і скажіть, що вам потрібна карта Visa Platinum.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:57

  Інкогніто написав:Отстоял очередь в отделении к свободному менеджеру, когда подошла моя очередь, менеджер сказал, что у меня есть персональный менеджер, идти к нему. Я не знал про это, меня не уведомляли. Что даёт, мне комфортнее к свободному.
Мой, как уже выяснилось, персональный менеджер, как был занят на момент моего прихода, так остался с тем же клиентом, когда я подошёл через полчаса.
На горячке назвали, что персональный менеджер не этот, а другой в другом отделении.
Мне персональный не нужен, деньги все равно через горячку заказываю, по другому не заявки не принимают.
Как отказаться?

Інкогніто, добрый день. Извините за эту ситуацию. Думаю, что не стоит отказываться от персонального менеджера. Можем согласовать персональное обслуживание в другое отделение, если вам так удобнее. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН, чтобы решить ваш вопрос.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:05

  DmitryZP написав:пришел снять с карты деньги в кассу, взял талончик, 5 мин ожидания, в кассе узнал что согласно внутреннему распоряжению (нигде на кассе ничего подобного не написано!) деньги можно снять только после того как менеджер посмотрит (!!!) откуда они взялись !??? пока в кассе нашли дату этого внутреннего распоряжения прошло еще 5 минут. Пошел взял еще один талончик (в другом пункте меню), простоял еще 15 минут, так как менеджеры были заняты, опять вызвали по этому талончику в кассу, оказалось не тот б*** талончик был взят и нужно другой. Итого ушел из банка так и не сняв СВОИ деньги из-за чьей то кривизны мозгов. Оставил на ГЛ жалобу. Суммарно потеряно 40 минут времени. Первый раз сталкиваюсь с таким маразмом. В других банках снятие средств с карты происходит без выноса мозга.

DmitryZP, добрый день. Извините за причиненные неудобства. Я также хочу получить обратную связь от отделения по этой претензии, но ваших данных у меня нет. Укажите, пожалуйста, ваш ИНН в ЛС.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:08

  proftpd66 написав:Где можно посмотреть кешбэка за операцию и эти Ваши баллы?

Это только в мобильном приложении? в интернет-банкинге этого нету?

И как перевести платеж в "рассрочку"? Это все через мобильное приложение можно?



т.е. все это есть мобильном приложении?
в интернет-банкинге нету?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:09

Re: Альфа-Банк

а платинум блэк и платинум блэк плюс бесплатные же сейчас пакеты?
с какого числа обещают их сделать платными по 200 грн?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:14

Re: Альфа-Банк

Подскажите дорогие коллеги, межбанковсковский СЭП сегодня до 17?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:16

  2XL написав:Подскажите дорогие коллеги, межбанковсковский СЭП сегодня до 17?

угу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:48

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Где можно посмотреть кешбэка за операцию и эти Ваши баллы?

Это только в мобильном приложении? в интернет-банкинге этого нету?

И как перевести платеж в "рассрочку"? Это все через мобильное приложение можно?



т.е. все это есть мобильном приложении?
в интернет-банкинге нету?

proftpd66, добрый день.
Если вы о бонусах Кеш'Ю - то только в мобильном приложении.
Покупка переводится в Рассрочку автоматически после вашего согласия на предложение Рассрочки от банка.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:51

  mephala написав:а платинум блэк и платинум блэк плюс бесплатные же сейчас пакеты?
с какого числа обещают их сделать платными по 200 грн?

mephala, добрый день.
С 12.11.2018 г. для новых держателей личных пакетов услуг Platinum Black вводится плата за годовое обслуживание в размере 200 грн. в год.
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