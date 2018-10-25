Та ладно, пусть полежат в шарике выходные. Кто понял жизнь тот не спешит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:54
Re: Альфа-Банк
Та ладно, пусть полежат в шарике выходные. Кто понял жизнь тот не спешит
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:24
Re: Альфа-Банк
Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть. А то тут ніби згадували нюанси...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:28
но в мобильное приложение можно войти как правило через раз...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:35
Нового погорільця практично нереально відкрити...ніяка банка не хоче падати під Фонд. І на горизонті не видно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:51
про кешбэк и бонусы.
Спасибо. Куда должно поступить предложение? в моб. приложении?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:18
Прочитать внимательно, с секцией вопросов и ответов
Большинство вопросов отпадут
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:39
Re: Альфа-Банк
А какой регламент присутствия Альфы здесь?
Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:57
у всех работает моб. приложене? я скачал из гугл плей.
тут писали что оно работает через раз.
приложение не сообщает что пароль не верный, а просто ничего не сообщает
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:04
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:09
там написано:
Кожний місяць у розрахунковий день по кредитній картці сума щомісячного платежу автоматично списується з кредитного ліміту, після чого Банк розраховує обов'язковий мінімальний платіж = 5% від використаного кредитного ліміту.
Что такое 5%? на 3 месяца - 0? или 5%?
зачем сюда влепили 5%? Как определить что они имеют ввиду?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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