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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6293629462956296>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:54

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  2XL написав:Подскажите дорогие коллеги, межбанковсковский СЭП сегодня до 17?

угу
Та ладно, пусть полежат в шарике выходные. Кто понял жизнь тот не спешит ;)
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:24

Re: Альфа-Банк

Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть. А то тут ніби згадували нюанси...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:28

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Где можно посмотреть кешбэка за операцию и эти Ваши баллы?

Это только в мобильном приложении? в интернет-банкинге этого нету?

И как перевести платеж в "рассрочку"? Это все через мобильное приложение можно?

т.е. все это есть мобильном приложении?
в интернет-банкинге нету?

но в мобильное приложение можно войти как правило через раз...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:35

  chipmunk написав:Карту погорільця перевипустили по строку, той же тариф тільки іменна. Принаймі так кажуть. А то тут ніби згадували нюанси...

Нового погорільця практично нереально відкрити...ніяка банка не хоче падати під Фонд. І на горизонті не видно.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:51

  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:Где можно посмотреть кешбэка за операцию и эти Ваши баллы?

Это только в мобильном приложении? в интернет-банкинге этого нету?

И как перевести платеж в "рассрочку"? Это все через мобильное приложение можно?



т.е. все это есть мобильном приложении?
в интернет-банкинге нету?

proftpd66, добрый день.
Если вы о бонусах Кеш'Ю - то только в мобильном приложении.
Покупка переводится в Рассрочку автоматически после вашего согласия на предложение Рассрочки от банка.


про кешбэк и бонусы.
Спасибо. Куда должно поступить предложение? в моб. приложении?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:18

  proftpd66 написав:Куда должно поступить предложение? в моб. приложении?


Прочитать внимательно, с секцией вопросов и ответов
https://alfabank.ua/private-persons/installment

Большинство вопросов отпадут
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:39

Re: Альфа-Банк

А какой регламент присутствия Альфы здесь?

Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 18:57

у всех работает моб. приложене? я скачал из гугл плей.

тут писали что оно работает через раз.


приложение не сообщает что пароль не верный, а просто ничего не сообщает
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:04

  proftpd66 написав:у всех работает моб. приложене? я скачал из гугл плей.

тут писали что оно работает через раз.


приложение не сообщает что пароль не верный, а просто ничего не сообщает

У меня до обеда не работало. Сейчас все нормально.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:09

  curiousobro написав:
  proftpd66 написав:Куда должно поступить предложение? в моб. приложении?


Прочитать внимательно, с секцией вопросов и ответов
https://alfabank.ua/private-persons/installment

Большинство вопросов отпадут



там написано:
Кожний місяць у розрахунковий день по кредитній картці сума щомісячного платежу автоматично списується з кредитного ліміту, після чого Банк розраховує обов'язковий мінімальний платіж = 5% від використаного кредитного ліміту.



Что такое 5%? на 3 месяца - 0? или 5%?

зачем сюда влепили 5%? Как определить что они имеют ввиду?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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