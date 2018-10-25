Где посмотреть кешбэк за операцию?
В мобильном приложении в выписке нету инфы, про кешбэк никакой со всем. Но MCC была 5499 (продукты)
Проверить кешбэк нельзя?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:11
Где посмотреть кешбэк за операцию?
В мобильном приложении в выписке нету инфы, про кешбэк никакой со всем. Но MCC была 5499 (продукты)
Проверить кешбэк нельзя?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:15
на початку нового місяця буде виплата кешбека однією сумою за всі операції, проведені по рахунку у попередньому місяці. А далі - табличку у екселі і можете перевіряти)
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:17
Проверить текущий кешбэк и его сумму нельзя?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:19
можете спробувати зателефонувати до КЦ.
p.s. про всяк випадок уточню: ми про кешбек по якій картці говоримо? по кредитній чи по дебетній? Те, що я писав вище, стосується кредитки.
Востаннє редагувалось casper12 в П'ят 26 жов, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:21
кредитная максимум
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
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