RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6293629462956296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 923
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 923
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:11

Где посмотреть кешбэк за операцию?

В мобильном приложении в выписке нету инфы, про кешбэк никакой со всем. Но MCC была 5499 (продукты)

Проверить кешбэк нельзя?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 22.12.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:15

на початку нового місяця буде виплата кешбека однією сумою за всі операції, проведені по рахунку у попередньому місяці. А далі - табличку у екселі і можете перевіряти)
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 787
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:17

  casper12 написав:на початку нового місяця буде виплата кешбека однією сумою за всі операції, проведені по рахунку у попередньому місяці. А далі - табличку у екселі і можете перевіряти)


Проверить текущий кешбэк и его сумму нельзя?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 22.12.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:19

можете спробувати зателефонувати до КЦ.
p.s. про всяк випадок уточню: ми про кешбек по якій картці говоримо? по кредитній чи по дебетній? Те, що я писав вище, стосується кредитки.
Востаннє редагувалось casper12 в П'ят 26 жов, 2018 19:22, всього редагувалось 1 раз.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 787
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:21

  casper12 написав:можете спробувати зателефонувати до КЦ.
p.s. про всяк випадок уточню: ми про кешбек по якій картці говоримо? по кредитній чи по дебетній?



кредитная максимум :)
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 214
З нами з: 22.12.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:22

proftpd66 я її і мав на увазі.
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 787
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6293629462956296
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Hack-Stock, lubopytnaya, ramaz, Грйс-мэн, sauvignon, Surz, WachtAmRhein і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3212, 3213, 3214
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32138 3992854
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 19:38
casper12
А-Банк 1 ... 1081, 1082, 1083
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10821 1573250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 19:27
Trainer
ВТБ Банк 1 ... 1328, 1329, 1330
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13294 2577631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 жов, 2018 19:24
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.