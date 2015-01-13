Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:48
clientage написав: Bosstone написав: proftpd66 написав:
я отправил СМС "02" на номер 3530. В ответ ничего нету...рассрочка включена или нет? хз - включена или нет
код для подтверждения рассрочки обычно из трех цифр
1. Відключення /підключення розсилки від Банку щодо пропозиції розстрочки.
• Якщо Ви не бажаєте отримувати смс з пропозицією розстрочки по картці, то для деактивації розсилки надішліть код 01 на короткий номер 3530. • Якщо Ви бажаєте знову активувати розсилку смс з пропозицією розстрочки по картці, то для активації розсилки надішліть код 02 на короткий номер 3530.
Но по умолчанию Рассрочка подключена.
Нужно сделать покупку от 1000 грн и должаться смс-предложения
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:53
proftpd66 написав:
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
який мсс? сума > 1000 грн? за кредитні кошти? магазин закордонний?
casper12
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:55
casper12 написав: proftpd66 написав:
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
який мсс? сума > 1000 грн? магазин закордонний?
...мож свои были на карте?
крайний срок такой СМСки -- в день проводки по счету и во время, соответствующее покупке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:20
casper12 написав: proftpd66 написав:
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
який мсс? сума > 1000 грн? за кредитні кошти? магазин закордонний?
5499
>за кредитні кошти?
так
>магазин закордонний?
так
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:32
proftpd66 якщо закордонний, то чекайте смс з пропозицією розстрочки у день проведення операції по рахунку.
casper12
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