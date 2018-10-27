Альфа-Банк
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:48
clientage написав: Bosstone написав: proftpd66 написав:
я отправил СМС "02" на номер 3530. В ответ ничего нету...рассрочка включена или нет? хз - включена или нет
код для подтверждения рассрочки обычно из трех цифр
1. Відключення /підключення розсилки від Банку щодо пропозиції розстрочки.
• Якщо Ви не бажаєте отримувати смс з пропозицією розстрочки по картці, то для деактивації розсилки надішліть код 01 на короткий номер 3530. • Якщо Ви бажаєте знову активувати розсилку смс з пропозицією розстрочки по картці, то для активації розсилки надішліть код 02 на короткий номер 3530.
Но по умолчанию Рассрочка подключена.
Нужно сделать покупку от 1000 грн и должаться смс-предложения
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:53
proftpd66 написав:
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
який мсс? сума > 1000 грн? за кредитні кошти? магазин закордонний?
casper12
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:55
casper12 написав: proftpd66 написав:
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
який мсс? сума > 1000 грн? магазин закордонний?
...мож свои были на карте?
крайний срок такой СМСки -- в день проводки по счету и во время, соответствующее покупке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:20
casper12 написав: proftpd66 написав:
позавчера сделал покупки такие, смс нету
Значит надо ждать. Спасибо.
який мсс? сума > 1000 грн? за кредитні кошти? магазин закордонний?
5499
>за кредитні кошти?
так
>магазин закордонний?
так
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:32
proftpd66 якщо закордонний, то чекайте смс з пропозицією розстрочки у день проведення операції по рахунку.
casper12
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Додано: Суб 27 жов, 2018 05:31
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке:
Альфа-Банк
.
я не получил ответ на свой вопрос с указанной Вами ссылки
anikola13
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Додано: Суб 27 жов, 2018 05:33
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?
Добрый день. Выясняю.
Буду ждать....
anikola13
Повідомлень: 501
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:48
Пакет ультра
Прислал банк новые карты 1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк? 2.Эти операции в операционное время или любое ? 3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ? По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:57
Ukrainian написав:
Пакет ультра
Прислал банк новые карты
1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?
2.Эти операции в операционное время или любое ?
3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?
По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке
Так в конверті на листочку все пише...дзвінок...№ паспорта...карти...пін.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 27 жов, 2018 16:02
Квесторе_поверніться В МАБі є кнопка активувати карту та встановити пін
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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