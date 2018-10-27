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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6295629662976298>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:48

  clientage написав:
  Bosstone написав:
  proftpd66 написав:я отправил СМС "02" на номер 3530. В ответ ничего нету...рассрочка включена или нет? хз - включена или нет

код для подтверждения рассрочки обычно из трех цифр

1. Відключення /підключення розсилки від Банку щодо пропозиції розстрочки.
• Якщо Ви не бажаєте отримувати смс з пропозицією розстрочки по картці, то для деактивації розсилки надішліть код 01 на короткий номер 3530.
• Якщо Ви бажаєте знову активувати розсилку смс з пропозицією розстрочки по картці, то для активації розсилки надішліть код 02 на короткий номер 3530.

Но по умолчанию Рассрочка подключена.
Нужно сделать покупку от 1000 грн и должаться смс-предложения :)


позавчера сделал покупки такие, смс нету

Значит надо ждать. Спасибо.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:53

  proftpd66 написав:позавчера сделал покупки такие, смс нету

Значит надо ждать. Спасибо.

який мсс? сума > 1000 грн? за кредитні кошти? магазин закордонний?
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:55

  casper12 написав:
  proftpd66 написав:позавчера сделал покупки такие, смс нету

Значит надо ждать. Спасибо.

який мсс? сума > 1000 грн? магазин закордонний?

...мож свои были на карте?
крайний срок такой СМСки -- в день проводки по счету и во время, соответствующее покупке :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:20

  casper12 написав:
  proftpd66 написав:позавчера сделал покупки такие, смс нету

Значит надо ждать. Спасибо.

який мсс? сума > 1000 грн? за кредитні кошти? магазин закордонний?


5499

>за кредитні кошти?

так
>магазин закордонний?

так
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 22:32

proftpd66 якщо закордонний, то чекайте смс з пропозицією розстрочки у день проведення операції по рахунку.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 05:31

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

anikola13, доброе утро. Ответы на эту тему по ссылке: Альфа-Банк.

я не получил ответ на свой вопрос с указанной Вами ссылки :(
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 05:33

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:Уважаемый оф.пред! Дайте ответ на изменения после 9 ноября.
Если загасить всю сумму рассрочки до второй РД (через 1 после покупки), то 1,8% не возьмут?

Добрый день. Выясняю.

Буду ждать....
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:48

Пакет ультра
Прислал банк новые карты
1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?

2.Эти операции в операционное время или любое ?

3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?

По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:57

  Ukrainian написав:Пакет ультра
Прислал банк новые карты
1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?

2.Эти операции в операционное время или любое ?

3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?

По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке

Так в конверті на листочку все пише...дзвінок...№ паспорта...карти...пін.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:02

Квесторе_поверніться

В МАБі є кнопка активувати карту та встановити пін
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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