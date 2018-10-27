Ukrainian написав:Пакет ультра Прислал банк новые карты 1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?
2.Эти операции в операционное время или любое ?
3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?
По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке
1. В МАБе через свойства карты установить ПИН, за одно и активируете. 2. Хм 3. Если Альфа-Чек подключен на СМС, то будут. Для пушей - нет. Статус Альфа-Чек виден в МАБе: красный цвет номера карты - не подключен, черный - подключен, серый - карта не активирована. А вот пуш или СМС видно через свойства карты в апликуХе
Ukrainian написав:Пакет ультра Прислал банк новые карты 1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?
2.Эти операции в операционное время или любое ?
3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?
По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке
1. В МАБе через свойства карты установить ПИН, за одно и активируете. 2. Хм 3. Если Альфа-Чек подключен на СМС, то будут. Для пушей - нет. Статус Альфа-Чек виден в МАБе: красный цвет номера карты - не подключен, черный - подключен, серый - карта не активирована. А вот пуш или СМС видно через свойства карты в апликуХе
Благодарю 2. ??? 3. По старой карте альфа чек не был подключён если активирую новою какого цвета будет номер?
Пишут на просторах что в российской альфе альфа чек можно отключить в онлайн банке
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Пакет ультра Прислал банк новые карты 1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?
2.Эти операции в операционное время или любое ?
3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?
По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке
1. В МАБе через свойства карты установить ПИН, за одно и активируете. 2. Хм 3. Если Альфа-Чек подключен на СМС, то будут. Для пушей - нет. Статус Альфа-Чек виден в МАБе: красный цвет номера карты - не подключен, черный - подключен, серый - карта не активирована. А вот пуш или СМС видно через свойства карты в апликуХе
Благодарю 2. ??? 3. По старой карте альфа чек не был подключён если активирую новою какого цвета будет номер?
2. Ну не знаю. Проверить то не трудно, 2 минуты 3. Зачем гадать то? Ну всё ж видно у вас в МАБе. Обычно после активации в течение 1..2 дней все и видно
В МАБі є кнопка активувати карту та встановити пін
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