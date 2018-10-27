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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6296629762986299>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:03

  Ukrainian написав:Пакет ультра
Прислал банк новые карты
1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?

2.Эти операции в операционное время или любое ?

3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?

По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке

1. В МАБе через свойства карты установить ПИН, за одно и активируете.
2. Хм :)
3. Если Альфа-Чек подключен на СМС, то будут. Для пушей - нет. Статус Альфа-Чек виден в МАБе: красный цвет номера карты - не подключен, черный - подключен, серый - карта не активирована. А вот пуш или СМС видно через свойства карты в апликуХе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:09

  clientage написав:
  Ukrainian написав:Пакет ультра
Прислал банк новые карты
1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?

2.Эти операции в операционное время или любое ?

3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?

По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке

1. В МАБе через свойства карты установить ПИН, за одно и активируете.
2. Хм :)
3. Если Альфа-Чек подключен на СМС, то будут. Для пушей - нет. Статус Альфа-Чек виден в МАБе: красный цвет номера карты - не подключен, черный - подключен, серый - карта не активирована. А вот пуш или СМС видно через свойства карты в апликуХе

Благодарю
2. ???
3. По старой карте альфа чек не был подключён если активирую новою какого цвета будет номер?

Пишут на просторах что в российской альфе альфа чек можно отключить в онлайн банке
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:19

  Ukrainian написав:
  clientage написав:
  Ukrainian написав:Пакет ультра
Прислал банк новые карты
1.Как именно их активировать без визита отделения через онлайн банк?

2.Эти операции в операционное время или любое ?

3.И будут ли брать плату за смс по новых картах ?

По старих номер которых красного цвета в мабе плату не снимали; заявление было написано в банке

1. В МАБе через свойства карты установить ПИН, за одно и активируете.
2. Хм :)
3. Если Альфа-Чек подключен на СМС, то будут. Для пушей - нет. Статус Альфа-Чек виден в МАБе: красный цвет номера карты - не подключен, черный - подключен, серый - карта не активирована. А вот пуш или СМС видно через свойства карты в апликуХе

Благодарю
2. ???
3. По старой карте альфа чек не был подключён если активирую новою какого цвета будет номер?

2. Ну не знаю. Проверить то не трудно, 2 минуты
3. Зачем гадать то? Ну всё ж видно у вас в МАБе. Обычно после активации в течение 1..2 дней все и видно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:27

  Ukrainian написав:Квесторе_поверніться

В МАБі є кнопка активувати карту та встановити пін

По 0800...в любий час.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:30

clientage

Откатить назад нельзя будет
Если начнёт снимать плату то я лучше ничего активировать не будет

Может кто активировал и подскажет как у него было
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:35

  Ukrainian написав:clientage

Откатить назад нельзя будет
Если начнёт снимать плату то я лучше ничего активировать не будет

Может кто активировал и подскажет как у него было

Шо откатить?
Если есть договор, то плату снимет полюбэ
Управлять картой мона тока если она активна
Вот активируйте и анализируйте статус или закройте картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:39

  clientage написав:
  Ukrainian написав:clientage

Откатить назад нельзя будет
Если начнёт снимать плату то я лучше ничего активировать не будет

Может кто активировал и подскажет как у него было

Шо откатить?
Если есть договор, то плату снимет полюбэ
Управлять картой мона тока если она активна
Вот активируйте и анализируйте статус или закройте картсчет


Договор у меня один
По старой карте плату не брали
Срок карты истёк пришла новая карта
По идеи она должна обслуживаться на старых условиях
Что никому новая карта не приходила ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:42

  Ukrainian написав:
  clientage написав:
  Ukrainian написав:clientage

Откатить назад нельзя будет
Если начнёт снимать плату то я лучше ничего активировать не будет

Может кто активировал и подскажет как у него было

Шо откатить?
Если есть договор, то плату снимет полюбэ
Управлять картой мона тока если она активна
Вот активируйте и анализируйте статус или закройте картсчет


Договор у меня один
По старой карте плату не брали
Срок карты истёк пришла новая карта
По идеи она должна обслуживаться на старых условиях
Что никому новая карта не приходила ?

Шо за Пакет? Чот мне кажется, шо уже по всем картам есть платное СМС-инфо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:51

clientage
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Открывал в 2015



А какая месячная плата ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:03

  Ukrainian написав:clientage
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Открывал в 2015



А какая месячная плата ?

Абонка там уже есть, 8грн/мес, я на пушах сижу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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