У меня в альфе депозиты
Никакой абонплаты не снимает только что специально выписку за последние 12 мес глянул
Буду в понедельник звонить на калл посмотрим что они скажут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:12
У меня в альфе депозиты
Никакой абонплаты не снимает только что специально выписку за последние 12 мес глянул
Буду в понедельник звонить на калл посмотрим что они скажут
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:13
вы не путайте абонку за Пакет и абонку за СМСки в пакете, которую ввели недавно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:15
clientage
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
Альфа меня и так уже начинает раздражать своими приколами
Не даёт отменить авто пролонгацию вкладов открытых в отделениии через маб
Если начнут брать смс плату
Будем прощаться тем более что процент по валюте в укр банках 5,75% ниже того по которым государству дают в долг заграничные инвесторы 9,75%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:21
А для чого карту активувати? Активуєте коли депо забирати і відключите СМС в відділенні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:25
Незнаю коли в банк потраплю 6 міс вклад (цей без авто пролонг)закінчується в грудні гроші і гроші будуть лежати мертвим грузом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:27
Абонку за СМС-инфо снимут и по неактивной карте
А статус СМС-инфо мона узнать ток у активной
... делайте хоть что-нибудь!
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