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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6296629762986299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:12

  clientage написав:
  Ukrainian написав:clientage
Ультра
Открывал в 2015



А какая месячная плата ?

Абонка там уже есть, 8грн/мес, я на пушах сижу :)


У меня в альфе депозиты
Никакой абонплаты не снимает только что специально выписку за последние 12 мес глянул

Буду в понедельник звонить на калл посмотрим что они скажут
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:13

  Ukrainian написав:
  clientage написав:
  Ukrainian написав:clientage
Ультра
Открывал в 2015



А какая месячная плата ?

Абонка там уже есть, 8грн/мес, я на пушах сижу :)


У меня в альфе депозиты
Никакой абонплаты не снимает только что специально выписку за последние 12 мес глянул

Буду в понедельник звонить на калл посмотрим что они скажут

вы не путайте абонку за Пакет и абонку за СМСки в пакете, которую ввели недавно :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:15

clientage

Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес


Альфа меня и так уже начинает раздражать своими приколами
Не даёт отменить авто пролонгацию вкладов открытых в отделениии через маб
Если начнут брать смс плату
Будем прощаться тем более что процент по валюте в укр банках 5,75% ниже того по которым государству дают в долг заграничные инвесторы 9,75%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:21

  Ukrainian написав:clientage

Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес

А для чого карту активувати? Активуєте коли депо забирати і відключите СМС в відділенні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:clientage

Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес

А для чого карту активувати? Активуєте коли депо забирати і відключите СМС в відділенні.


Незнаю коли в банк потраплю 6 міс вклад (цей без авто пролонг)закінчується в грудні гроші і гроші будуть лежати мертвим грузом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:clientage

Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес

А для чого карту активувати? Активуєте коли депо забирати і відключите СМС в відділенні.

Абонку за СМС-инфо снимут и по неактивной карте
А статус СМС-инфо мона узнать ток у активной
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:38

  Ukrainian написав:Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес

Потому что последние 12 месяцев СМС были бесплатными для пакета Ультра.
А с 31 октября станут платными: 8 грн/мес
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 19:13

  Ukrainian написав:clientage

Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес


Альфа меня и так уже начинает раздражать своими приколами
Не даёт отменить авто пролонгацию вкладов открытых в отделениии через маб
Если начнут брать смс плату
Будем прощаться тем более что процент по валюте в укр банках 5,75% ниже того по которым государству дают в долг заграничные инвесторы 9,75%

Дык вложитесь в овгз пятилетние, кто не даёт то?
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