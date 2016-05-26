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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:12
clientage написав: Ukrainian написав:clientage
Ультра
Открывал в 2015
А какая месячная плата ?
Абонка там уже есть, 8грн/мес, я на пушах сижу
У меня в альфе депозиты
Никакой абонплаты не снимает только что специально выписку за последние 12 мес глянул
Буду в понедельник звонить на калл посмотрим что они скажут
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:13
Ukrainian написав: clientage написав: Ukrainian написав:clientage
Ультра
Открывал в 2015
А какая месячная плата ?
Абонка там уже есть, 8грн/мес, я на пушах сижу
У меня в альфе депозиты
Никакой абонплаты не снимает только что специально выписку за последние 12 мес глянул
Буду в понедельник звонить на калл посмотрим что они скажут
вы не путайте абонку за Пакет и абонку за СМСки в пакете, которую ввели недавно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:15
clientage
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
Альфа меня и так уже начинает раздражать своими приколами
Не даёт отменить авто пролонгацию вкладов открытых в отделениии через маб
Если начнут брать смс плату
Будем прощаться тем более что процент по валюте в укр банках 5,75% ниже того по которым государству дают в долг заграничные инвесторы 9,75%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:21
Ukrainian написав:clientage
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
А для чого карту активувати? Активуєте коли депо забирати і відключите СМС в відділенні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:25
Квесторе_поверніться написав: Ukrainian написав:clientage
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
А для чого карту активувати? Активуєте коли депо забирати і відключите СМС в відділенні.
Незнаю коли в банк потраплю 6 міс вклад (цей без авто пролонг)закінчується в грудні гроші і гроші будуть лежати мертвим грузом
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Суб 27 жов, 2018 17:27
Квесторе_поверніться написав: Ukrainian написав:clientage
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
А для чого карту активувати? Активуєте коли депо забирати і відключите СМС в відділенні.
Абонку за СМС-инфо снимут и по неактивной карте
А статус СМС-инфо мона узнать ток у активной
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 18:38
Ukrainian написав:
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
Потому что последние 12 месяцев СМС были бесплатными для пакета Ультра.
А с 31 октября станут платными: 8 грн/мес
Жадность и Отвага!
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Додано: Суб 27 жов, 2018 19:13
Ukrainian написав:clientage
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
Альфа меня и так уже начинает раздражать своими приколами
Не даёт отменить авто пролонгацию вкладов открытых в отделениии через маб
Если начнут брать смс плату
Будем прощаться тем более что процент по валюте в укр банках 5,75% ниже того по которым государству дают в долг заграничные инвесторы 9,75%
Дык вложитесь в овгз пятилетние, кто не даёт то?
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Додано: Суб 27 жов, 2018 20:15
DmitryZP написав:
пришел снять с карты деньги в кассу, взял талончик, 5 мин ожидания, в кассе узнал что согласно внутреннему распоряжению (нигде на кассе ничего подобного не написано!) деньги можно снять только после того как менеджер посмотрит (!!!) откуда они взялись !??? пока в кассе нашли дату этого внутреннего распоряжения прошло еще 5 минут. Пошел взял еще один талончик (в другом пункте меню), простоял еще 15 минут, так как менеджеры были заняты, опять вызвали по этому талончику в кассу, оказалось не тот б*** талончик был взят и нужно другой. Итого ушел из банка так и не сняв СВОИ деньги из-за чьей то кривизны мозгов. Оставил на ГЛ жалобу. Суммарно потеряно 40 минут времени. Первый раз сталкиваюсь с таким маразмом. В других банках снятие средств с карты происходит без выноса мозга.
Alfa_Bank написав:
Система Управления Клиентскими Потоками позволяет организовать более оперативную, беспрепятственную работу с клиентами и сократить время ожидания своей очереди.
• Оперативно - при регистрации в системе время ожидания в очереди сокращается на 20%
• Конфиденциально - за спиной у клиента никто не стоит, он может спокойно и уверенно обсуждать со специалистом любые финансовые вопросы, не испытывая при этом дискомфорта
• Комфортно - клиент ожидает свою очередь, сидя на диване с чашечкой ароматного кофе
Клиенты отделений, в которых электронная очередь используется гораздо раньше, уже смогли оценить все ее преимущества.
Black Jack - White Business
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