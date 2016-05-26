У меня две ультры дол и грн
Будут брать 16 грн в месяц?
Вообще-то я писал заявление когда открывал счёт на отмену смс уведомления
Или это другие смс ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:44
У меня две ультры дол и грн
Будут брать 16 грн в месяц?
Вообще-то я писал заявление когда открывал счёт на отмену смс уведомления
Или это другие смс ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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