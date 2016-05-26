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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:44
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
Потому что последние 12 месяцев СМС были бесплатными для пакета Ультра.
А с 31 октября станут платными: 8 грн/мес
У меня две ультры дол и грн
Будут брать 16 грн в месяц?
Вообще-то я писал заявление когда открывал счёт на отмену смс уведомления
Или это другие смс ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:05
clientage написав:
Абонку за СМС-инфо снимут и по неактивной карте
Это было в начале лета, а в конце оф. пред уже говорила,что по неактивной карте ничего сниматься не будет, но ток я ссылку не сохранила
но можно опять спросить, уточнить
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Додано: Суб 27 жов, 2018 22:19
морда написав:
http://www.youtube.com/watch?v=5i-AuU2n30Y
Сейчас нажал напомнить пароль, зная номер карты и дату рождения можно изменить пароль, но логин мошенник никак не может узнать, кроме как олень сам его напишет.
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