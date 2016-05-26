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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6297629862996300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:44

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав:Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес

Потому что последние 12 месяцев СМС были бесплатными для пакета Ультра.
А с 31 октября станут платными: 8 грн/мес

У меня две ультры дол и грн
Будут брать 16 грн в месяц?

Вообще-то я писал заявление когда открывал счёт на отмену смс уведомления

Или это другие смс ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:05

  clientage написав:Абонку за СМС-инфо снимут и по неактивной карте

Это было в начале лета, а в конце оф. пред уже говорила,что по неактивной карте ничего сниматься не будет, но ток я ссылку не сохранила :oops: но можно опять спросить, уточнить
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 22:19

  морда написав:http://www.youtube.com/watch?v=5i-AuU2n30Y


Сейчас нажал напомнить пароль, зная номер карты и дату рождения можно изменить пароль, но логин мошенник никак не может узнать, кроме как олень сам его напишет.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 00:57

Re: Альфа-Банк

По рассрочкам было ли уже оф. пояснения какие грядут изменения?
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 06:17

  WachtAmRhein написав:
  морда написав:http://www.youtube.com/watch?v=5i-AuU2n30Y


Сейчас нажал напомнить пароль, зная номер карты и дату рождения можно изменить пароль, но логин мошенник никак не может узнать, кроме как олень сам его напишет.


"А логин у вас разве не номер мобильного?" учитывая, что у очень многих первый опыт банка- Приват, то и логин делается аналогично
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 08:30

  vollena71 написав:
  WachtAmRhein написав:
  морда написав:http://www.youtube.com/watch?v=5i-AuU2n30Y


Сейчас нажал напомнить пароль, зная номер карты и дату рождения можно изменить пароль, но логин мошенник никак не может узнать, кроме как олень сам его напишет.


"А логин у вас разве не номер мобильного?" учитывая, что у очень многих первый опыт банка- Приват, то и логин делается аналогично

Нет
Щось мені з ТАС "щастить"
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